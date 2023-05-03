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«Карта болельщика» стала доступнее

С 26 мая 2023 г. детям младше 14 лет можно оформить «Карту болельщика» без посещения МФЦ. «Карта» будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребенке на «Госуслугах». Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Другие изменения

Инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить «Карту» при помощи клубов Российской футбольной премьер-лиги. Сотрудники клубов будут сами заполнять заявление и проводить идентификацию.

Для пенсионеров и инвалидов на стадионах Российской премьер-лиги появятся отдельные окна, где они смогут получить «Карту».

С 15 марта 2023 г. на «Госуслугах» работает сервис оформления «Карты болельщика» онлайн, без визита в МФЦ.

Что нужно для оформления онлайн

Подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; действительный 10-летний загранпаспорт нового поколения (с чипом); смартфон с NFC-модулем; приложение «Госуслуги карта болельщика».

Возможность оформления в МФЦ также сохраняется. Сначала нужно подать заявление на «Госуслугах» или в приложении «Госуслуги карта болельщика». После этого прийти с паспортом в МФЦ.

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