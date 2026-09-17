Минцифры вступило в переговоры с Apple о включении 5G на iPhone в России

В России запустили первые сети связи пятого поколения в сентябре 2026 г., и в ближайшее время 5G будет доступен только для пользователей на Android. Минцифры ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России. На 17 сентября 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 млн абонентов.

Переговоры по подключению

Минцифры России начало обсуждать с Apple подключение 5G на iPhone в России, заявил РИА «Новости» глава ведомства Максут Шадаев.

Со слов Шадаева, Минцифры 17 сентября 2026 г. начало обсуждать с корпорацией Apple возможность подключения связи и интернета 5G на устройствах iPhone в России. «Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone», - сказал он.

10 августа 2026 г. в Минцифры сообщили CNews, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G.

Unsplash - Abhijeet Barak Минцифры ведет переговоры с Apple о запуске 5G на iPhone в России

11 сентября 2026 г. в России официально запустили связь 5G. В Минцифры отметили, что связь запущена пока в 16 российских городах, среди них Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Ярославль, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. До конца 2026 г. покрытие распространят еще на 50 городов, писал CNews.

Настройка устройств

Apple на сентябрь 2026 г. официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов связи. Компания сможет добавить или обновить операторскую конфигурацию только после успешного тестирования работы смартфонов на сети пятого поколения в России.

Смартфоны Apple поддерживают российскую частоту. Полоса частот 5G входит в стандартный международный диапазон 5G NR n79 - 4400-5000 МГц. Чтобы 5G реально заработал, недостаточно того, чтобы телефон просто умел принимать нужную частоту. Телефон еще должен нормально работать именно с сетью конкретного оператора. У Apple сейчас основной вопрос как раз во втором пункте.

Сети 5G - это не просто поймать сигнал на 4,8 ГГц. Телефон должен правильно регистрироваться в сети, переключаться между 4G и 5G, работать с нужными сочетаниями частот, звонками, SMS, экстренными вызовами и роумингом. Поэтому у Apple существует специальная система проведения сертификационных или тестовых испытаний. Производители и операторы обычно тестируют сети перед официальным запуском. Так должна проходить валидация российских операторов связи и тестирование совместимости с Apple.

Развитие технологий

К 2032 г. в России уже может заработать связь шестого поколения (подключение 6G). В Минцифры уже выделили на эти цели 750 млн руб., об этом в апреле 2026 г. сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Я знаю, что Правительство России активно работает над этим направлением. В Минцифры разработана дорожная карта, согласно которой к 2030-2032 гг. в России будет создан научно-технологический задел для связи 6G. В настоящее время ведется разработка этой технологии, Минцифры выделило субсидию в размере 750 млн руб. на создание фундамента для сетей 6G. Этим занимаются «Сколтех» и Национальном исследовательском центре телекоммуникаций (НИЦ) «Телеком». Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 г.», - рассказал он.

По словам сенатора, при запуске 6G необходимо брать во внимание проблемы, которые возникали с 5G. Тогда, так называемый «золотой диапазон» частот - 3,4-3,8 ГГц - уже был занят, рассказал Шейкин. «При переходе на связь 5G были определенные проблемы, и для того, чтобы проблем не было с переходом на связь 6G, необходимо заниматься этими вопросами как можно раньше», - отметил Шейкин.