CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Техника
|

Минцифры вступило в переговоры с Apple о включении 5G на iPhone в России

В России запустили первые сети связи пятого поколения в сентябре 2026 г., и в ближайшее время 5G будет доступен только для пользователей на Android. Минцифры ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России. На 17 сентября 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 млн абонентов.

Переговоры по подключению

Минцифры России начало обсуждать с Apple подключение 5G на iPhone в России, заявил РИА «Новости» глава ведомства Максут Шадаев.

Со слов Шадаева, Минцифры 17 сентября 2026 г. начало обсуждать с корпорацией Apple возможность подключения связи и интернета 5G на устройствах iPhone в России. «Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone», - сказал он.

10 августа 2026 г. в Минцифры сообщили CNews, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила использование операторами связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 уже имеющихся частот LTE под сети 5G.

i6_700.jpg
Unsplash - Abhijeet Barak
Минцифры ведет переговоры с Apple о запуске 5G на iPhone в России

11 сентября 2026 г. в России официально запустили связь 5G. В Минцифры отметили, что связь запущена пока в 16 российских городах, среди них Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самара, Ярославль, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. До конца 2026 г. покрытие распространят еще на 50 городов, писал CNews.

Настройка устройств

Apple на сентябрь 2026 г. официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов связи. Компания сможет добавить или обновить операторскую конфигурацию только после успешного тестирования работы смартфонов на сети пятого поколения в России.

Смартфоны Apple поддерживают российскую частоту. Полоса частот 5G входит в стандартный международный диапазон 5G NR n79 - 4400-5000 МГц. Чтобы 5G реально заработал, недостаточно того, чтобы телефон просто умел принимать нужную частоту. Телефон еще должен нормально работать именно с сетью конкретного оператора. У Apple сейчас основной вопрос как раз во втором пункте.

Сети 5G - это не просто поймать сигнал на 4,8 ГГц. Телефон должен правильно регистрироваться в сети, переключаться между 4G и 5G, работать с нужными сочетаниями частот, звонками, SMS, экстренными вызовами и роумингом. Поэтому у Apple существует специальная система проведения сертификационных или тестовых испытаний. Производители и операторы обычно тестируют сети перед официальным запуском. Так должна проходить валидация российских операторов связи и тестирование совместимости с Apple.

Развитие технологий

К 2032 г. в России уже может заработать связь шестого поколения (подключение 6G). В Минцифры уже выделили на эти цели 750 млн руб., об этом в апреле 2026 г. сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний
Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний Импортонезависимость

«Я знаю, что Правительство России активно работает над этим направлением. В Минцифры разработана дорожная карта, согласно которой к 2030-2032 гг. в России будет создан научно-технологический задел для связи 6G. В настоящее время ведется разработка этой технологии, Минцифры выделило субсидию в размере 750 млн руб. на создание фундамента для сетей 6G. Этим занимаются «Сколтех» и Национальном исследовательском центре телекоммуникаций (НИЦ) «Телеком». Первые пилотные зоны планируется запустить уже к 2028 г.», - рассказал он.

По словам сенатора, при запуске 6G необходимо брать во внимание проблемы, которые возникали с 5G. Тогда, так называемый «золотой диапазон» частот - 3,4-3,8 ГГц - уже был занят, рассказал Шейкин. «При переходе на связь 5G были определенные проблемы, и для того, чтобы проблем не было с переходом на связь 6G, необходимо заниматься этими вопросами как можно раньше», - отметил Шейкин.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

СДЭК заходит на поляну «Яндекс карт» и «2ГИС». В реестр отечественного ПО вносят «СДЭК ГИС» на базе бесплатной коллекции карт

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Власти потратят более 4 миллиардов на разработку материалов для выпуска чипов

Россия нанесла удар по одному из крупнейших украинских ЦОД. Он был создан экс-главой «Ситроникса»

Британскую госслужбу цифровых услуг отфутболивают в третье по счету ведомство за три года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские аналоги Zabbix 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы контейнеризации Kubernetes 2026
ОБЗОР Цифровизация кредитования юридических лиц 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российский рынок ITSM-систем 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026