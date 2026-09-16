CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Власти потратят 732 миллиона на иностранное оборудование для новой фабрики микросхем в Москве

«НПП «Гамма» Минпромторга объявил аукцион на поставку оборудования для участка сборки и тестирования микроэлектроники. Начальная цена контракта — 732,1 млн руб.

Новая закупка на 732 млн

Как выяснил CNews, «НПП «Гамма», подведомственное Минпромторгу, ищет поставщика иностранного оборудования для участка сборки и тестирования микроэлектронной продукции. На эти цели выделено 732,1 млн руб.

Согласно документации, закупка проводится в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники» ФГУП «НПП «Гамма». Место поставки — г. Москва. Срок — не позднее 30 ноября 2026 г.

Что закупают

В состав закупки входят 10 позиций высокотехнологичного оборудования, которое в совокупности закрывает практически весь цикл сборки и тестирования микроэлектроники: от создания топологии на подложке до контроля готовых изделий.

Самая дорогая позиция — электронный сканирующий комплекс за 175 млн руб. Он необходим для контроля качества на всех этапах производства. Следом идёт оборудование для послойного наплавления за 120 млн руб. — высокоточный 3D-принтер, печатающий металлосодержащими, полимерными и композитными пастами на керамических подложках, полупроводниковых пластинах и печатных платах. Фактически это аддитивное производство топологии проводящего рисунка — альтернатива классической литографии для мелкосерийного выпуска.

waffer_700.jpg

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика
Власти потратят 730 млн на иностранное оборудование для нового завода

В списке присутствует и оборудование прецизионного субтрактивного производства за 65,4 млн руб. решает обратную задачу: не наносит материал, а удаляет его. Далее идут установка монтажа кристаллов за 54,4 млн руб. и две установки микросварки проволочных выводов по 32,9 млн руб. — для создания электрических соединений между кристаллом и корпусом или платой.

Замыкают производственный блок сканирующий прибор ультразвуковой визуализации микродефектов за 18 млн руб. и система генерации низкотемпературной плазмы за 7,5 млн руб. для очистки и активации поверхностей перед покрытием, склеиванием и пайкой.

Завершают цикл радиоизмерительные приборы для тестирования готовых изделий: три измерителя комплексных коэффициентов передачи и отражения по 47,5 млн руб. — векторные анализаторы цепей для СВЧ-компонентов, три прибора комплексного анализа сигналов по 11,3 млн руб. — анализаторы спектра, и три калибратора спектральной плотности мощности по 16,6 млн руб. — эталонные источники для калибровки измерительного оборудования.

Иностранное оборудование и нацрежим

Несмотря на то, что заказчик — структура Минпромторга, закупка ориентирована на иностранное оборудование. В документации прямо указано, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 заказчик декларирует отсутствие в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими его потребностям.

Таким образом, речь идет о закупке оборудования иностранного происхождения — вероятнее всего, китайского или европейского, учитывая номенклатуру и заявленные характеристики.

Контроль и испытания

По составу закупки корректнее говорить не о полном цикле производства микроэлектроники, а о комплексе операций сборки, контроля и испытанийширокого класса микроэлектронных изделий, пояснила CNews глава холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина.

По ее словам, такой набор позволяет работать с уже изготовленными полупроводниковыми кристаллами: выполнять их монтаж, формировать электрические соединения, контролировать качество сборки и проводить испытания. Он потенциально применим к различным микроэлектронным изделиям — от отдельных полупроводниковых приборов и интегральных схем до микросборок и модулей.

При этом российские решения для отдельных операций такого технологического маршрута существуют. В 2026 г. на отечественном рынке представлены оборудование для монтажа кристаллов, микросварки, плазменной обработки, дефектоскопии, герметизации, тестирования и контроля микроэлектронных изделий, утверждает Квашенкина.

Что уже закупалось для «Гаммы»

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Как ранее выяснил CNews, это не первая крупная закупка для данного проекта. В мае 2026 г. Минпромторг заключил контракт на 256 млн руб. с ООО «Дельта Копирс» на поставку китайского автоматического установщика электронных компонентов SMD Europlacer ATOM 4. Установка должна быть совместима с уже имеющимися на заводе Europlacer IINEO-IIT Plus и Europlacer ATOM 3.

Также в ноябре 2025 г. «Гамма» закупило оборудование для установки на печатные платы компонентов за 142,8 млн руб.

Что за завод

ФГУП «НПП «Гамма» — научно-производственное предприятие, расположенное в Москве. Производственный комплекс «Гаммы» был создан и введен в эксплуатацию в 2019 г. По данным сайта организации, комплекс имеет возможности выполнять заказы по единичному и мелкосерийному производству радиоэлектронной продукции.

Дизайн-центр микроэлектроники строится в Москве в рамках проекта «Реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники». Собеседники CNews полагают, что в обновленном центре займутся разработкой и производством радиоэлектроники.

Проблемы строительства

Как писал CNews, строительство нового дизайн-центра обросло проблемами. Исполнитель ООО «Стройкомплекс» был оштрафован на 27,8 млн руб. в ноябре 2025 г. за ненадлежащее исполнение обязательств.

Во-первых, заказчик зафиксировал «снижение темпа строительно-монтажных работ» с сентября 2025 г. Во-вторых, закупка инженерного оборудования проводится несвоевременно. А «проблемы с качеством монолитных работ приводят к необходимости демонтажа и переделки отдельных конструкций», отмечено в документах.

Сумма контракта на строительство составляет 6,9 млрд руб. Он был заключен 16 августа 2023 г. и должен быть завершен до февраля 2027 г.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Контроль Telegram и «Макс», перехват «Одноклассников» и подбор чужих паролей. Как в ИТ устраивают охоту на своих

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Власти бросились скупать отечественное «железо» для Wi-Fi. Оно дороже китайского, но дешевле американского

Электросчетчики с каждым годом будут все более российскими. Власти ужесточают требования

Через три года готовить судебные акты в российских судах будет ИИ. Верховный суд утвердил концепцию внедрения новых технологий

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Российские аналоги Zabbix 2026
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские платформы контейнеризации Kubernetes 2026
ОБЗОР Цифровизация кредитования юридических лиц 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Российский рынок ITSM-систем 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские платформы виртуализации 2026