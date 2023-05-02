Концерн «Телематика» расширил цифровой реестр российских дорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в России работает система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ). Этой весной она стала обязательной для всех регионов. Цифровая среда, созданная ФАУ «РОСДОРНИИ» и модернизированная концерном «Телематика», объединила в себе все сведения о дорожных объектах. Благодаря ей граждане могут получать достоверную информацию о состоянии дорожных объектов и расходовании средств дорожных фондов на ремонт трасс, а владельцы дорог, строительные компании и власти — более эффективно взаимодействовать друг с другом.

Федеральная государственная информационная система контроля за формированием и использованием дорожных фондов (ФГИС СКДФ) призвана отслеживать эффективность расходования бюджетных средств, направленных на проектирование, строительство, реконструкцию и содержание трасс. С момента запуска системы задачи по развитию ее функциональности выполняет компания «Софттелематика» (входит в концерн «Телематика»). Разработчики полностью переработали картографический интерфейс, добавили более 30 различных характеристик в паспорт дорог, внедрили сервис аналитической отчетности, чтобы контролировать состояние дорог и принимать эффективные решения по реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации стало проще.

СКДФ — это единая цифровая среда, собравшая всю актуальную информацию о дорогах и дорожных объектах. На сегодняшний день сервис объединяет сведения о 100% федеральных трасс, 99% — региональных и 75% — местного значения. Всего оцифровано 1556000 км.

Благодаря СКДФ граждане могут быстро узнать о дефектах дорожного полотна или отслеживать ход строительных работ. Федеральные и региональные органы власти — контролировать эффективность использования бюджетных средств, направленных на ремонтные работы. Владельцам автодорог информационная система упрощает ведение учета, планирование и согласование дорожных работ. А строительным организациям — облегчает их приемку. Система содержит актуальную информацию обо всех дорогах на территории России, историю проведения дорожных работ, аналитические сведения о расходовании дорожных фондов. Она позволяет повысить эффективность работы и уровень взаимодействия всех структур, что необходимо для успешного функционирования отрасли.

«СКДФ — один из самых важных проектов по цифровизации автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства. На данный момент в единой цифровой среде зарегистрировано свыше 20 тыс. владельцев дорог и органов исполнительной власти, а ее база данных включает подтвержденные сведения о более чем 1,5 млн км автодорог. Сейчас в СКДФ уже внесен колоссальный объем данных, и мы работаем над расширением функционала инструментов интеллектуального планирования дорожной деятельности и созданием новых навигационно-информационных сервисов – все для того, чтобы комплексная система была максимально информативной, удобной и «прозрачной», — отметил генеральный директор компании «Софттелематика» Дмитрий Казаринов.