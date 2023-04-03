Регионы снизят затраты на разработку документов терпланирования

Минэкономразвития России разработало отечественное приложение для подготовки проектов документов терпланирования в регионах. Новый инструмент для ФГИС ТП позволит сократить затраты на процесс согласования с госорганами земель под застройку инфраструктуры. Приложение будет предоставляться бесплатно по запросу заказчиков проектов терпланирования. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В интерфейсе приложения учтены требования к отображению и описанию объектов на схемах терпланирования для согласования с госорганами в регионах, муниципальных районах, городских и муниципальных округов, поселений.

Также Минэкономразвития России разработало новую функциональность предоставления векторных данных в личном кабинете во ФГИС ТП, позволяющий делать одновременную выгрузку всех объектов федерального, регионального и местного значения. Таким образом, субъекты РФ при подготовке генпланов и схем терпланирования смогут учитывать имеющиеся инфраструктурные ограничения и принимать обоснованные решения по выбору подходящих земельных участков под застройку в конкретном регионе. В том числе, исходя из плана мероприятий по программам социально-экономического развития регионов.

По словам экспертов, использование нового сервиса Минэкономразвития позволит сократить финансовые затраты регионов на сбор исходной информации для схем терпланирования. Ранее в среднем на сбор исходной информации для подготовки проектов документов терпланирования уходило до 3 месяцев, сейчас срок сократится до 1 дня.

При участии Минэкономразвития как пилотный проект разрабатывается новая схема территориального планирования Липецкой области.

«Схема содержит положения о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения. Эта информация важна как для градостроителей, так и для инвесторов, которые приходят в Липецкую область. На основе данных, полученных из федеральной государственной информационной системы территориального планирования, они смогут оценить уровень развития нашего региона и принять решение о реализации новых проектов на его территории», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Работа Минэкономразвития по совершенствованию ФГИС ТП нацелена на повышение уровня автоматизации обращения с данными для повышения качества разработки проектов документов терпланирования. Таким образом, безусловно сокращается время получения информации и облегчается доступ к ней. С другой стороны, развитие сервиса позволит получать информацию для жителей о новых объектах социальной инфраструктуры, что в свою очередь можно использовать для оценки привлекательности территории для жизни в будущем», – отметил заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Илья Лагунов.

«Новость о возможности выгрузки векторных данных из ФГИС ТП – это долгожданное и весьма позитивное событие, о котором говорили в проектном сообществе многие годы. Крайне полезными выглядят также усилия Минэкономразвития по совершенствованию инструментальной базы, используемой при разработке документов терпланирования», – сказал руководитель департамента территориального планирования Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Мирпроект» Владимир Трояновский.