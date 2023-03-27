«БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, и компания BSS, разработчик отечественной омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech, обновили функциональность голосового помощника Минздрава Тульской области. Разработчики дополнительно настроили 11 входящих и пять исходящих сценариев. Теперь общее количество сценариев для автоматизированных консультаций населения достигло 30. Процент полной автоматизации робота при этом составляет 24%, что позволяет ему обрабатывать свыше 14 тыс. вызовов в сутки. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Голосовой помощник был внедрен в контактный центр Минздрава Тульской области в 2021 г. с целью организации консультации граждан по вопросам, связанным с COVID-19. Сегодня робот консультирует граждан по популярным вопросам и самостоятельно обрабатывает от 6000 до 9000 входящих и от 8000 до 11 тыс. исходящих звонков. Это позволяет снять с операторов рутинную работу и автоматически отвечать на наиболее частотные запросы, такие как уточнение режима работы медицинского учреждения, проверка свободных слотов или запись на приём к врачам.

В рамках модернизации программного решения было реализовано несколько новых интеграционных и консультационных сценариев. Эксперты провели интеграцию голосового робота с Региональной информационной системой здравоохранения Тульской области (РИСЗ ТО), настройку интерфейса для управления решением, а также наполнение системы базой знаний, необходимой для ответов на запросы пациентов.

Теперь речевой помощник сможет обрабатывать запросы отмены записи на приём, оформлять вызов врача на дом и принимать заявки на обратные звонки по вопросам оказания медицинской помощи. Благодаря интеграции с РИСЗ ТО робот самостоятельно обращается в источники данных и по запросу предоставляет нужную информацию пациентам.

Вместе с расширением возможностей по входящим запросам голосовой робот обучен исходящим обзвонам. Теперь контактный центр Минздрава Тульской области в автоматизированном режиме напоминает о записи, проводит опросы пациентов, проходящих амбулаторное лечение, а также обзванивает жителей региона по ряду медицинских профилей, таких как кардиология или гипертония. Кроме того, система отслеживает освободившиеся слоты, появляющиеся в процессе подтверждения записи на приём к врачу, и предлагает их заинтересованным гражданам. Это помогает Минздраву ТО тщательно отслеживать качество оказания текущих услуг и вносить изменения в сложившиеся бизнес-процессы по обслуживанию населения, а также повышает доступность получения медицинских услуг. По итогам проекта было проведено тестирование новой функциональности, демонстрация и обучение пользователей, а также вывод робота в опытную эксплуатацию.

«Проект по модернизации речевого робота Минздрава Тульской области был запущен с целью сокращения времени ожидания пациентов в моменты пиковых нагрузок, а также обеспечения круглосуточной обработки входящих звонков. На линиях кол-центра ежедневно работают порядка 50 сотрудников. Расширение функциональности голосового робота позволяет нам сократить трудозатраты на обработку типовых запросов, а также оптимизировать операционные расходы на кол-центр за счет сокращения времени обработки обращений. Всего за три месяца работы обновленный речевой помощник смог самостоятельно обработать 353 786 вызовов. Мы планируем, что в будущем это количество будет только расти, как и количество пациентов, довольных качеством обслуживания», – сказал Андрей Клименов, руководитель контактного центра Министерства здравоохранения Тульской области.

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За спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС России.