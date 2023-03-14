CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Нейросеть «Добродела» заработала на устройствах iOS

Обновленное мобильное приложение «Добродел» появилось в App Store. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В новую версию приложения «Добродел» для устройств с операционной системой iOS внедрен искусственный интеллект. Ранее он уже начал работать в смартфонах на Android и доказал, что классификация проблем по самым популярным категориям ему под силу. Благодаря нейросети отклонение таких обращений из-за неправильно выбранной темы уменьшилось на 38%», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Нейронная сеть за несколько секунд определяет проблему по загруженной в приложение фотографии. А если пользователь не согласен с предложенным вариантом, он может нажать на кнопку «Другое» и вручную выбрать подходящую тему.

На следующем этапе нужно указать адрес места, где зафиксировано нарушение. Затем остается только напечатать текст сообщения и нажать «Опубликовать».

Новая версия приложения для iOS размещена в App Store. Пользователи смартфонов на Android могут скачать его в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play.

Разработкой ИИ решений в мобильном приложении «Добродел» занимается ИТ-компания «Максимум», являющаяся подведомственным учреждением Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту

Российским ИТ-компаниям могут отменить налог на прибыль навсегда

ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди

РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской

Две хайтек-«дочки» «Ростеха» вошли в конфликт из-за 150 миллионов

В Москве усовершенствовали Портал открытых данных

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM