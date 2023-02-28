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ЦРПТ: система маркировки позволила отслеживать исполнение госконтрактов на закупку лекарств

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») добавил в систему возможность прослеживания исполнения государственных контрактов на закупку лекарственных препаратов. Об этом CNews сообщил представитель ЦРПТ.

«Речь идет о том, чтобы видеть не формальное выполнение контракта – заключение договора поставки – а фактические отгрузки лекарственных препаратов по нему. Мы добавили в систему прослеживаемость по номерам госконтракта и при наличии со стороны Минздрава запроса как фактически выглядит исполнение, коллеги могут увидеть все реальные отгрузки по нему. Сотрудниками департамента лекарственного обеспечения Минздрава России совместно с ЦРПТ уже проводится работа по такому анализу», – сказал руководитель направления «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Он также добавил, что еще одна реализованная функция – анализ средневзвешенных цен на лекарства, благодаря которой Росздравнадзор может контролировать доступность фармпрепаратов. По его словам, аналитика строится автоматически никаких дополнительных сведений медикам или персоналу при закупке вносить не требуется. Кроме того, Росздравнадзор может автоматически следить и за реальными ценами препаратов в аптеках.

«В настоящий момент система маркировки может использоваться также и для мониторинга своевременной выдачи льготного лекарственного обеспечения которое проводят в регионах уполномоченные органы. Таким образом закрываются все основные бизнес-процессы лекарственного обеспечения и мониторинга доступности лекарств населения, а также адекватности цены представленной продукции в розничных сетях», – сказал Жаворонков.

«Если бы не коллеги из ЦРПТ, мы бы испытывали огромные проблемы со сбором информации о стоках лекарственных препаратов их движении, номенклатуре, ценах, гражданском обороте и так далее», – сказал замминистра здравоохранения Владимир Зеленский.

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