Россия намерена выпускать чипы для военной промышленности на своей территории к 2036 году

По продукции специального назначения Россия намерена выйти на технологический суверенитет по большинству ключевых типов микроэлектроники. То есть освоить на территории страны полный цикл: от проектирования до производства.

Россия в 2036 году

К 2036 г. в России планируется полностью замкнуть цикл производства микроэлектронной продукции военного назначения. На территории страны планируют освоить проектирование с использованием российских САПР, а также производство на российском оборудовании с использованием отечественных материалов. Об этом в рамках форума «Микроэлектроника 2026» сообщил замминистра промышленности Василий Шпак.

Согласно презентации, в стране планируют освоить полный цикл производства промышленной электроники (микроконтроллеры, аналоговые, силовые и СВЧ-компоненты на кремнии, МЭМС), силовой (диоды и транзисторы для управления питанием) и СВЧ-электроники (МИС, компоненты трактов формирования и приемо-передачи СВЧ-сигнала, усилители, переключатели для оборудования связи и радаров).

Также на территории России планируется освоить полный цикл производства оптоэлектроники, включая фотоприемные матрицы, лазерные линейки, модуляторы, детекторы и дисплеи.

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«Тот уровень инвестиций, который мы осуществляем, не сможет позволить нам эффективно конкурировать по всему фронту электронных технологий, — отметил Шпак. — Наш фокус должен лежать в узкоспециализированных сегментах».

Промышленная продукция

По промышленной продукции планы скромнее. Полный цикл производства на отечественном оборудовании и материалах к 2036 г. не предусмотрен ни по одной из категорий.

В разрезе центральных и графических процессоров — планируется переход от доминирования импорта в 2026 г. к продуктовому суверенитету в 2036 г. Это значит, что проектирование и корпусирование будут в России, но производство кристаллов останется на зарубежных фабриках. Аналогичные планы и оперативной и энергозависимой памяти.

По промышленной, силовой и СВЧ-электронике, а также фотонике планируется переход от доминирования импорта к производственному суверенитету. Это означает, что проектирование и корпусирование будут в России, а производство кристаллов — на отечественных фабриках, но с использованием иностранного оборудования и материалов.

Потребительская продукция

По потребительской продукции планы еще более умеренные. Ни по одной из категорий (высокопроизводительные вычислители, модули памяти, промышленная, силовая и СВЧ-электроника, фотоника и оптоэлектроника) не предусмотрено производство кристаллов на отечественных мощностях с иностранным оборудованием.

Планы России в области импортозамещения электронной продукции. Источник: CNews

Речь идет только о проектировании и корпусировании в России, тогда как само производство останется за рубежом.