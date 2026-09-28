DeepSeek и GigaChat вместо учебников: российские учителя массово переходят на нейросети

Российские учителя назвали главным трендом образовательной сферы внедрение искусственного интеллекта. Самые востребованные у педагогов нейросети — китайский DeepSeek, российские GigaChat и «Шедеврум».

Главный тренд образования — нейросети

Главным трендом образования России в настоящее время является внедрение искусственного интеллекта. Об этом говорится в совместном исследовании «Алгоритмики» и «Сообщества цифровых учителей России», проведенном в конце сентября 2026 г.

В рамках исследования было опрошено 436 педагогов из 59 регионов России. В опросе приняли участие преподаватели школ, вузов и СПО (среднего профессионального образования) по более чем 25 разным предметным направлениям, а также методисты, советники и руководители из сферы образования. Более 70% опрошенных имеют профессиональный стаж более 10 лет. С исследованием удалось ознакомиться CNews.

senivpetro / FreePik По мнению 31,7% опрошенных, внедрение ИИ в сферу образования является главным трендом отрасли

Учителям предложили ответить на вопрос: «Что, по вашему мнению, является главным трендом в образовании на текущий момент?»

По мнению 31,7% опрошенных, внедрение ИИ в сферу образования является главным трендом отрасли. На втором месте — практико-ориентированное обучение (25,5%). Помимо этого, участники также выделяли развитие цифровых навыков, развитие «мягких навыков» и персонализацию обучения. Самым непопулярным ответом стало возвращение к устному формату экзаменов — его как главный тренд отметили лишь 6,2% респондентов.

Чаще всего искусственный интеллект на первое место ставили учителя начальных классов и английского языка, а реже всего — учителя географии, отдававшие первенство цифровым навыкам в целом.

Учителя назвали главные тренды в образовании. Источник: "Алгоритмика"

«В ближайшие 3–5 лет образование будет двигаться в сторону большей персонализации и технологичности. ИИ уже помогает учителям справляться с рутинными задачами, освобождая время для творчества и индивидуальной работы с учениками. При этом усиливается связь обучения с реальной жизнью — через проекты, практику и профориентацию. Учитель всё больше выступает как организатор процесса и навигатор», — отмечает амбассадор «Сообщества цифровых учителей», педагог-психолог Максим Богданов.

Учителя внедряют ИИ в свою работу

Сами учителя уже активно внедряют искусственный интеллект в свое преподавание. По результатам опроса, более 22% опрошенных используют нейросети для работы каждый день, а 35,7% прибегают к помощи ИИ-инструментов по несколько раз в неделю. Лишь 1,9% респондентов не используют нейросети в работе вообще.

«Учителя все чаще используют ИИ для подготовки материалов, проверки типовых заданий и генерации идей, но при этом важно, чтобы ИИ не заменял педагогическое мышление. Уже сейчас это влияет на нагрузку. Часть рутинных задач можно делегировать нейросетям, высвобождая время для педагогического творчества и индивидуальной работы с учениками», — подчеркивает Богданов. — Школа все чаще становится пространством, где решаются не только учебные, но и социально-эмоциональные задачи. Отсюда повышенные требования к навыкам коммуникации, эмпатии и умению выстраивать границы у самих педагогов».

Мнение эксперта

Как пояснила CNews руководитель Всероссийского конкурса «Методист года России» и абсолютный победитель конкурса «Учитель года России — 2019» Лариса Арачашвили (руководит одним из проектов в «Алгоритмике»), учителя пока стараются использовать бесплатные ИИ-сервисы, например — DeepSeek, GigaChat, а также «Шедеврум».

Одновременно учителей растет спрос на образовательные программы в сфере ИИ, но многие продолжают разбираться своими силами.

«Есть также инициативы, в том числе и нашего авторства, направленные на повышение цифровой грамотности у педагогов. Например, перед началом учебного года мы реализовывали в 13 регионах проект "Августовки", в рамках которого мы обычно проводим для педагогов мастер-классы и лекции по цифровым навыкам. У нас также есть масштабный региональный проект для школьников, в рамках которого мы заодно обучаем и педагогов», — отметила Арачашвили.

По ее словам, у «Цифровых учителей России» проводится бесплатный интенсив по обучению ИИ; стабильно высокий спрос на него показывает, что интерес есть. И учителей интересуют не формальные курсы повышения квалификации в этой области, а практико-ориентированные занятия.

«Важно не запрещать ИИ, а учить школьников использовать его как инструмент, сохраняя собственное мышление и способность самостоятельно решать задачи», — считает заслуженный педагог.

В августе «Газета.ру» со ссылкой на исследование «Учи.ру» сообщала, что порядка 40% учителей в России используют нейросети в своей работе, 33% адаптируют сгенерированные шаблоны под свои классы, а 41% преподавателей допускает применение искусственного интеллекта школьниками. Отмечается, что педагоги используют сгенерированные материалы преимущественно как основу для дальнейшей работы: 22% используют их для быстрой подготовки к урокам, а 19% берут их за основу собственных разработок.

Регулирование ИИ в образовании

В конце сентября 2026 г. стало известно, что Минпросвещения России регламентировало применение ИИ в школах. Министерство подготовило методические рекомендации, которые определяют применение нейросетей. В частности, документ определяет сценарии использования нейросетей на разных этапах работы учителя, а также устанавливает, в каких классах и для каких задач допустимо привлекать ИИ школьникам, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Его цитирует «Интерфакс».

По словам министра, результаты работы нейросетей нельзя воспринимать как безусловно достоверные, но окончательное решение принимает педагог. Ответственность за последствия использования ИИ также несет учитель. Педагог может использовать ИИ на разных этапах своей работы - от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения.

Рекомендации устанавливают приоритет использования сервисов на основе суверенных или национальных моделей ИИ, а также сервисов в составе государственных информационных образовательных систем, уточнил министр.

По словам министра, с помощью сервисов искусственного интеллекта можно создавать и адаптировать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы, подбирать, систематизировать и анализировать источники информации. ИИ также позволяет готовить материалы разного уровня сложности и адаптировать их под особенности конкретных учеников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.