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Гознак запустил бета-версию мобильного приложения для онлайн-инвестиций в физическое золото

Гознак объявляет о запуске бета-версии мобильного приложения «Гознак.инвестиции». Благодаря сервису можно, не выходя из дома, управлять своими инвестициями в физическое золото. Приложение доступно для скачивания на платформе Android в магазине приложений Google Play. Сервис также имеет мобильную веб-версию по адресу info.goznakinvest.ru.

«Гознак.инвестиции» уже сегодня позволяет пользователю удаленно и на привлекательных условиях покупать, продавать и оставлять на хранение золотые и серебряные инвестиционные монеты «Георгий Победоносец». Продажей монет инвесторам, их обратным выкупом и хранением занимается АО «Гознак».

В настоящее время сервис работает в режиме раннего доступа, но уже дает пользователю возможность в полной мере удаленно управлять собственным инвестиционным портфелем. Однако для того, чтобы пополнить счет и приступить к операциям с монетами, необходимо один раз подтвердить свою личность в торговом салоне Московского монетного двора. Это временное техническое ограничение, которое в будущем будет снято, и регистрация в сервисе станет полностью удаленной.

«Наш сервис – это совершенно новое, надежное, понятное и, что немаловажно, выгодное решение для тех, кто хочет сохранить и приумножить свой капитал, инвестируя в драгоценные металлы. Теперь вкладывать физическое золото и серебро станет гораздо проще и доступнее, чем это было раньше. Создавая “Гознак.инвестиции”, мы были сфокусированы на том, чтобы, соблюдая законодательство, минимизировать всю бумажную волокиту для инвесторов. После того, как сервис пройдет открытое тестирование и выйдет в релиз, для начала работы в приложении достаточно будет зарегистрироваться и удаленно подтвердить свою личность. Второй момент, которому мы уделяем особое внимание – стремление к наиболее выгодным на рынке условиям для долгосрочных инвестиций в драгоценные металлы», - сказал Валентин Кельбах, руководитель продукта «Гознак.инвестиции»

На сегодня в приложении доступны для покупки инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 руб., изготовленные из золота, а также номиналом 3 руб., изготовленные из серебра. Стоимость покупки и продажи монет в сервисе основаны на их актуальных рыночных котировках, а также на соответствующих учетных ценах, которые ежедневно устанавливается Банком России. Гознак гарантирует мгновенный обратный выкуп всех ранее купленных через приложение и оставленных на хранение монет.

Приобретенные инвесторами монеты хранятся на территории Московского монетного двора - филиала АО «Гознак», в специальной охраняемой зоне. Максимальный срок хранения монет неограничен. При этом инвестор при желании может забрать купленные монеты, посетив торговый салон Московского монетного двора. В этом же салоне есть возможность продать монеты, приобретенные ранее в другом месте.

Целевая аудитория сервиса «Гознак.инвестиции» – частные инвесторы в физическое золото и серебро. По экспертным оценкам, объем спроса за последний год на золотые инвестиционные монеты и слитки в России вырос на порядок. По итогам 2022 г. россияне купили более 50 тонн физического золота. На первом этапе Гознак рассчитывает занять 5% этого рынка и расширить возможности удовлетворения возросшего спроса благодаря новому сервису.

Создатели «Гознак.инвестиции» планируют дальнейшее развитие сервиса: увеличение возможностей удаленного подтверждения личности, расширение предложений по выкупу монет и добавление инструментов инвестирования в драгоценные металлы.

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