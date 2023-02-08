CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Техника
|

Московские таможенники внедряют в работу новые мобильные технологии

В рамках реализации Стратегии-2030 в эксплуатацию введены новые планшеты с программным средством КПС «ЛК ДЛ ТО», которое позволяет проводить досмотр без использования бумажных носителей. Об этом CNews сообщили представители ФТС России.

С августа 2022 г. сотрудники Московской областной таможни (МОТ) начали тестировать функции информационного сервиса. По результатам проведенной работы программные средства усовершенствовали, и уже в декабре 2022 г. инспекторы стали одними из первых использовать планшеты.

Мобильная технология позволяет автоматизировать процедуру таможенного досмотра, самую затратную по времени меру контроля, сократить сроки заполнения акта и минимизировать технические ошибки за счет более точного расчета необходимых показателей.

Сегодня ФТС России проводит обучение для должностных лиц, в ходе которого на Вашутинском таможенном посту МОТ сотрудники знакомятся с практикой использования планшетов при проведении досмотра. В марте 2023 г. к технологии подключат Специализированный таможенный пост МОТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создан беспилотник по имени «ТрАМП»

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Специалист ДИТ Москвы получил премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал»

МВД не заплатило интегратору 75 миллионов за «1С». Поставщик пошел искать правду в суд

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

«Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM