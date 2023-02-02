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Балльная система оценки локализации радиоэлектроники будет распространена на медицинское оборудование

Медицинское оборудование будет включено в перечень видов продукции, в отношении которой действует балльная система оценки локализации производства. Минпромторг России подготовил соответствующий проект постановления Правительства России «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства России от 17 июля 2015 г. № 719».

Теперь в отношении медицинского оборудования предлагается применять требования к максимизации выполнения технологических операций по его производству на территории России.

В 2022 г. производители медицинского оборудования продвинулись в подтверждении соответствия своей продукции критериям единого реестра радиоэлектронной промышленности. Подавляющее большинство российских производителей медицинского оборудования представляют собой предприятия полного цикла (разработка, производство, реализация, техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт).

«Рынок российского медицинского оборудования динамично развивается сегодня. По данным Росстата, за 11 месяцев 2022 г. объем отгруженных медицинских инструментов и оборудования собственного производства, выполненных работ и услуг составил 75,3 млрд руб. В 2021 г. этот показатель достиг лишь цифры в 66,3 млрд руб. Успехи достигнуты и в экспорте как в страны ЕАЭС, так и на глобальные рынки. К примеру, в 2022 г. экспорт оборудования для функциональной диагностики по сравнению с 2021 г. увеличился более чем на 10%. Нашим решениям доверяют. Все это позволяет говорить о том, что предприятия готовы развиваться дальше и, в том числе, углублять локализацию производства», - отметил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Предлагаемые в проекте постановления механизмы позволят сохранить и нарастить компетенции и объем производства в отрасли медицинской техники и расходных материалов к ней, а также обеспечить постепенное расширение числа технологических операций, производимых в стране.

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