Новые услуги, умный поиск и инклюзивность: как развивался портал mos.ru в 2022 году

В 2022 г. на официальном портале Правительства Москвы mos.ru зарегистрировались более 600 тыс. новых пользователей, а общее число аккаунтов за все время работы сайта превысило 15,1 млн. Сегодня на портале доступно более 380 услуг и сервисов, полезные инструкции и инструменты обратной связи с городом, регулярно публикуются важные новости и спецпроекты. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Все больше горожан предпочитают решать повседневные и многие другие вопросы именно в онлайн-формате. Об этом говорит статистика получения электронных услуг и пользования сервисами, а также рост числа пользователей на портале mos.ru. Более 600 тысяч человек в 2022 г. создали аккаунт на главном городском портале и получили доступ к цифровым возможностям столицы. При этом единая учетная запись позволяет пользоваться не только порталом mos.ru, но и десятками других городских онлайн-площадок, в том числе проектами “Активный гражданин”, “Наш город”, “Узнай Москву” и многими другими», — сказал Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента информационных технологий.

Эдуард Лысенко добавил, что московская цифровая экосистема продолжает развиваться в направлении персонального и проактивного предоставления услуг и сервисов. За прошедший год портал mos.ru стал еще удобнее: на нем появились новые услуги и сервисы, а также другие полезные функции для разных категорий пользователей.

«При проектировании электронных услуг сегодня особое внимание уделяется созданию умных форм подачи заявлений, которые позволяют в режиме онлайн проанализировать и проверить данные заявителей, запросить только необходимые для конкретного пользователя сведения, обеспечив таким образом предварительную проверку. Это позволит сэкономить время на заполнение заявления, минимизировать ошибки и сократить срок ожидания его рассмотрения», — отметила Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

Инклюзивность

В 2022 г. разработчики продолжили делать портал mos.ru доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для незрячих и слабовидящих. На первом этапе доработок специалисты адаптировали навигацию и поисковую строку портала для использования скринридеров — программ экранного доступа, которые считывают текст на экране и проговаривают его пользователю. Благодаря нововведениям горожане с нарушениями зрения и моторики могут быстро перемещаться по разделам сайта и пользоваться поисковой строкой.

Летом 2022 г. на mos.ru появился первый инклюзивный сервис «Вывоз ненужных вещей». Теперь незрячие и слабовидящие жители могут без посторонней помощи подать заявку на утилизацию ненужной бытовой техники, электроники, мебели и металлических предметов.

В конце 2022 г. пополнился список предметов, которые можно отправить на переработку. Теперь, помимо холодильников, ванн, посудомоечных и стиральных машин, газовых и электрических плит, можно заказать вывоз старого дивана или кровати, кресла, шкафа, сломанного телевизора и принтера.

В перспективе инклюзивным станет весь портал mos.ru. В этой работе принимают участие тестировщики с нарушениями зрения. Они занимаются поиском потенциальных сложностей в функционировании портала и подсказывают, как сделать интерфейс доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Умный поиск

В начале 2022 г. на mos.ru модернизировали поисковую строку, дополнив ее новыми умными функциями. Теперь, получив от пользователя запрос, поиск выдает еще больше текстовых подсказок и ссылок. Даже если поисковая строка пуста, при клике на нее поисковик покажет три самых популярных запроса за последний месяц. Кроме того, теперь здесь сохраняется история запросов. Все это помогает горожанам быстрее находить нужную информацию и сервисы.

Кроме того, умная поисковая строка портала mos.ru стала доступна еще на 56 городских цифровых ресурсах — на сайтах городских департаментов, школ, префектур, спорткомплексов и технопарков. Поисковик не только выдает пользователю подсказки, но и позволяет находить информацию, услуги и документы, размещенные на разных сайтах домена mos.ru. До конца 2023 г. такая поисковая строка появится более чем на 400 городских сайтах.

Развитие личного кабинета и удобная авторизация

Продолжилось развитие личного кабинета на портале mos.ru. Разработчики обновили навигацию и усовершенствовали рабочий стол. В 2023 г. модернизация личного кабинета продолжится. Кроме того, у пользователей мобильного приложения «Моя Москва» в 2022 г. появился еще один способ авторизации на портале mos.ru — по уникальному QR-коду. Это быстрее, безопаснее и удобнее, чем вручную вводить логин и пароль. Достаточно отсканировать QR-код на сайте и подтвердить операцию в приложении.

Новые услуги и сервисы

В 2022 г. на портале mos.ru внедрили и модернизировали более 100 электронных услуг. У горожан появилась возможность бронировать помещения в сервисе «Вместе с культурой» с помощью новых удобных фильтров.

Удобнее и быстрее теперь можно находить интересные городские мероприятия с помощью обновленного раздела «Афиша» на mos.ru. Расписание городских мероприятий доступно на отдельной странице, и там же с помощью разнообразных фильтров легко выбирать подходящие события. Например, можно спланировать досуг, отобрав на странице раздела мероприятия по типу площадки (библиотеки, музеи, театры, выставочные залы и др.), району, дате и тематике.

Кроме того, новая функция появилась в благотворительном сервисе на mos.ru — пользователь может создать собственный благотворительный сбор в честь особого повода и поделиться им с друзьями и близкими, чтобы помочь тем, кто особенно в этом нуждается.

Столица завершила перевод в электронный вид всех услуг в сфере жилья и имущества. Благодаря этому горожанам стало еще удобнее оформлять нужные документы и получать информацию. Москва первой в России перевела в цифровой формат услуги по подаче заявления на получение ежемесячного пособия на детей до трех и от восьми до 18 лет. Все льготные категории горожан получили возможность подавать заявление на выпуск карты москвича в электронном виде, а родителям упростили подачу заявлений на получение компенсации части платы в детских садах.

В помощь новоселам на mos.ru открыт суперсервис «Переезд в Москве». Те, кто решил поменять место жительства, могут найти здесь в удобном и структурированном виде необходимую информацию о том, как зарегистрироваться по новому адресу, записать детей в школу или детский сад, прикрепиться к поликлинике и решить другие организационные вопросы.

Подробный путеводитель по госуслугам и сервисам, без которых не обойтись всем заботящимся о животных, включает спецпроект «Как стать суперхозяином». Кроме того, в нем можно найти проверенные советы ведущих ветеринаров столицы и профессиональные инструкции для владельцев домашних питомцев.

Помимо этого, столица планомерно переходит к проактивному предоставлению социально значимых услуг. Например, смарт-услугой по упрощенному оформлению карты москвича для учащихся в 2022 г. воспользовались более 10 тыс. родителей первоклассников. Перед началом учебного года они получили на электронную почту и в личный кабинет уже предзаполненные заявления: им оставалось только проверить информацию, загрузить фотографию ребенка и подтвердить оформление карты. В декабре 2022 г. город начал продлевать парковочные разрешения многодетных семей и резидентов. За два месяца до истечения срока действия документа пользователям приходит уведомление, в котором для продления разрешения достаточно нажать одну кнопку.

Москвичи могут получить в цифровом виде все госуслуги в сфере жилья и имущества. А авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду.