CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Техника
|

Прописать ребенка теперь можно онлайн

Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через «Госуслуги». Прописку для детей оформили онлайн уже 6000 семей по всей России. А первым ребенком, получившим такую регистрацию, стала малышка Полина из Тюмени. С помощью сервиса ее мама смогла сделать это, находясь еще в роддоме. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Раньше оформить прописку ребенку можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать для получения госуслуг: записать ребенка в детский сад, школу и поликлинику, оформить льготы и пособия.

Прописать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей. Он и направляет заявление.

Для заявления нужны: паспорта обоих родителей; свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи.

МВД рассмотрит заявление в течение шести рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

Северокорейские похитители криптовалют за год украли больше, чем за четыре года до этого

Тысячи серверов Citrix остаются уязвимыми перед критическими «дырами», хотя для них давно есть патчи.

Телефонных спамеров накажут колоссальным штрафом за 5 миллиардов звонков

Россия испытывает новейшие средства борьбы с беспилотниками

Регионы России получат миллиарды на создание технопарков

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Следим за детьми: лучшие приложения для родительского контроля для смартфонов

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще
CNEWS TV
«Геоинтеллект» – платформа для геоаналитики
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»