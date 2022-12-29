В Подмосковье впервые в России информацию о должниках можно запросить онлайн

В Московской области будут получать данные о должниках полностью в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь для получения сведений о должниках и их имуществе арбитражный управляющий может просто подать электронное заявление на региональном портале госуслуг. Раньше для получения данных надо было посещать ведомство, теперь достаточно заполнить онлайн-форму», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Арбитражный управляющий назначается судом и при банкротстве должен проверить имущественные активы должника. Он собирает все сведения, необходимые для принятия решения о банкротстве.

Услуги «Предоставление региональными органами сведений по запросу арбитражных управляющих» и «Предоставление ОМСУ сведений по запросу арбитражных управляющих» доступны для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц на региональном портале.

При подаче заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, ввести данные должника: полное имя, ИНН и паспортные данные. После этого прикрепить документ о назначении арбитражным управляющим.

Результат поступит в личный кабинет на региональном портале. Услуга предоставляется бесплатно.