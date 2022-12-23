На портале госуслуг Подмосковья расширили список получателей земли бесплатно

Подать электронное заявление на бесплатное получение госземель теперь могут жители Московской области, которые являются или были членами некоммерческих организаций либо имеют в собственности земельный участок в границах садоводства или огородничества. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье оцифровано тридцать девять земельных услуг. Из них к восьми подключен “Госключ”. Сформировать заявление и подписать документы можно не выходя из дома. Электронные формы содержат «подсказки» и «выпадающие списки», которые помогают заполнять все правильно», – отметила министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Члены некоммерческой организации, которая была создана жителями для ведения садоводства, дачного хозяйства или огородничества, имеют право оформить бесплатно в личную собственность используемый земельный участок. Подать заявление можно, даже если организация уже прекратила свою деятельность.

Также собственники, чьи земельные участки находятся в границах садоводства или огородничества, могут получить бесплатно земли общего пользования. В таком случае жители оформляют долевую собственность и используют свой участок для общих нужд.

Услуга «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Земля и стройка» – «Имущественные отношения». Воспользоваться ей могут физические и юридические лица.

В рамках услуги можно получить земельные участки, которые находятся в государственной собственности, имеют установленные границы и стоят на кадастровом учете.