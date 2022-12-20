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«БФТ-холдинг» поможет развернуть региональные витрины данных

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, предлагает услуги по развертыванию региональных витрин данных. Витрины позволят ведомствам оперативно обмениваться данными, необходимыми для оказания госуслуг. Это снизит нагрузку на внутренние информационные системы региональных органов власти и даст им возможность быстрее оказывать госуслуги гражданам. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Витрины данных — это технология, выбранная Минцифры России для внедрения в государственных ведомствах в рамках развития НСУД. Она позволяет не обращаться в закрытые транзакционные информационные системы ведомств для получения данных для межведомственного обмена, а использовать заранее подготовленные к потреблению данные. Так, например, Пенсионный фонд России может выводить для использования другими ведомствами информацию о СНИЛС, а ФНС России – предоставлять данные из государственного адресного реестра и т.д. Чтобы получать подобную информацию друг от друга, ведомствам необходимо внедрить у себя витрины данных.

«БФТ-холдинг» предлагает услуги по развертыванию витрин данных под задачи региона. Сегодня эксперты группы компаний БФТ имеют практику по внедрению технологии витрин данных, а также выполняют задачи по разработке модели витрины данных, описанию регламентированных запросов к ней и снабжению ее ETL-инструментами для загрузки, трансформации и записи данных из информационной системы-источника. Таким образом, на витрину выведутся только данные, необходимые для решения конкретных функциональных задач, что позволит ведомствам-потребителям быстрее и проще работать с информацией.

Экспертный опыт в применении технологии специалисты «БФТ-холдинга» получили в ходе проекта по созданию ФГИС «Единая информационная платформа Национальной системы управления данными» (ЕИП НСУД), которая выступает управляющим компонентом в процессе работы с витринами данных. Этот опыт позволяет компании глубоко понимать все этапы регламентного процесса по внедрению технологии — от физического создания витрины до ее регистрации в ЕИП НСУД и выдачи прав доступа потребителям. Кроме того, «БФТ-холдинг» на протяжении нескольких лет создает и сопровождает витрины данных для МВД России, ПФР, Роструда и других федеральных ведомств.

Примером использования региональной витрины данных может служить функциональность онлайн-записи к врачу. Почти во всех регионах страны существуют собственные медицинские информационные системы (МИС). Процесс настраивается так, что в момент совершения онлайн-записи пациенты напрямую обращаются к МИС медучреждения, что в моменты пиковых нагрузок может приводить к увеличению времени ожидания на поиск свободных окон и сбоям в работе системы. Пользователи зачастую уходят с портала, не получив нужной услуги. Теперь для исключения таких проблем можно использовать витрину данных. Она выступит «промежуточным слоем» между пользователем и информационной системой медучреждения. Так, свободные слоты из ИС будут автоматически добавляться на витрину, а оттуда – на сервис самозаписи на портале «Госуслуг», где их увидит пациент и сможет совершить запись на прием. После этого данные синхронизируются с ИС и цикл сможет повториться.

Еще одним примером реализации витрины данных в регионе может быть Федеральная информационная адресная система ФНС России. При помощи технологии витрин данных НСУД можно организовать распределенную базу данных и вывести на витрину только государственный адресный реестр (ГАР) без какой-либо промежуточной информации. Это поможет ведомствам-потребителям данных использовать в своей работе только востребованные данные от ФНС России.

«Витрины данных несут в себе несколько полезных функций. Это скорость доступа к нужной информации, перевод оказания государственных услуг в онлайн-режиме и возможность анализировать данные. Сегодня по инициативе федеральных органов исполнительной власти пилотные проекты по внедрению технологии развернуты уже во многих субъектах страны. Мы продолжим наращивать свою экспертность и готовы оказывать поддержку органам государственной власти в освоении этого современного цифрового инструмента», — сказала Ольга Жирова, директор дирекции Национальной системы управления данными.

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Сегодня за спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС РФ, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.

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