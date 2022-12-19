Минстрой России перешел на отечественные системы ВКС и АТС

«Хайтэк-интеграция», «Сател» и IVA Technologies завершили создание цифровой платформы унифицированных коммуникаций для Минстроя России. Ведомству требовалась единая коммуникационная среда, обеспечивающая эффективное взаимодействие сотрудников между собой. Она должна была полноценно заместить прежнее решение, построенное на продуктах компании Avaya, которая полностью прекратила свою деятельность в России. В ходе проекта осуществлена интеграция системы видеоконференцсвязи IVA MCU и сети АТС на базе платформы РТУ.

В рамках запланированных мероприятий по реализации проекта особое внимание было уделено нескольким аспектам. Необходимо было обеспечить бесшовную интеграцию платформы РТУ (разработка «Сател») с сервисами ВКС IVA MCU (разработка IVA Technologies), а также бесперебойность работы для существующих абонентов телефонной сети Минстроя России. Благодаря тому, что до момента полной готовности к вводу в эксплуатацию нового решения сохранялось непрерывное функционирование ранее действующей АТС, переход на платформу РТУ прошел незаметно для подразделений ведомства.

«Платформа унифицированных коммуникаций РТУ – многокомпонентное решение, которое может быть использовано для реализации большого спектра коммуникационных сервисов и услуг. Среди возможных опций – голосовые помощники и чат-боты, мессенджер для различных видов онлайн-коммуникаций, программы для совместной работы, решения для распознавания речи и др. Такая мультифункциональность максимально расширяет сферу применения РТУ, – сказал Роман Романов, заместитель генерального директора по развитию компании «Сател». – Кроме того, РТУ быстро адаптируется к ИТ-ландшафту заказчика, поэтому в данном проекте нам удалось модернизировать сети телефонной связи и при этом сохранить непрерывную работу ранее действующей АТС, что было особенно важно для Минстроя России».

На этапе выполнения пусконаладочных работ технические специалисты компании «Сател» уделили повышенное внимание проверке готовности всех компонентов инфраструктуры внедряемого решения. После успешной интеграции АТС в сеть заказчика стали возможными создание и настройка абонентских учетных записей и сервисных абонентских услуг. На текущем этапе к АТС могут быть подключены до 700 абонентов. Учитывая гибкие возможности масштабирования платформы РТУ, в дальнейшем можно увеличить число пользователей вплоть до 200 тыс. абонентов.

«Проект, выполненный для Минстроя России, яркий пример того, как можно с помощью российских решений заместить зарубежные продукты и при этом не потерять в качестве сервисов и функционале системы, – отметил Игорь Вайсблюм, генеральный директор компании «Хайтэк-интеграция». – В последнее время таких проектов становится все больше, и они являются наглядным подтверждением того, что отечественные разработки вполне зрелые и конкурентноспособные. А значит практическое импортозамещение и технологический суверенитет, о которых говорят последние годы, вполне действенны и эффективны».

Платформа видеоконференцсвязи IVA MCU предназначена для полноценного защищенного взаимодействия в едином интерфейсе, обеспечивающим видео- и аудиозвонки, передачу сообщений (мессенджер) и документов, возможность участия в видеоконференциях с дополнительным набором функций совместной работы. Вся функциональность системы доступна ее пользователям через унифицированный клиент IVA Connect, который может работать на мобильных устройствах и ПК (в том числе под управлением российских ОС). IVA MCU обладает запасом масштабируемости, не требовательна к каналам связи и производительности оконечных устройств, которыми могут быть как ПК (Windows, MacOS, Astra Linux), так мобильные устройства (Android, iOS и «Аврора»).

«Отечественные платформы ВКС по уровню зрелости уже достаточно давно не отличаются от иностранных решений. Их применение совершенно не накладывает каких-либо функциональных ограничений на пользователей, а также обеспечивает эффективные внутренние и внешние коммуникации, – отметил Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies. – Система ВКС IVA MCU бесшовно интегрируется с продуктами других вендоров, поэтому созданное для Минстроя России комплексное решение представляет собою единую платформу унифицированных коммуникаций, которая несмотря на модульную структуру имеет общий центр управления и совместимость всех сервисов между собой».