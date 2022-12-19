Число «Доброделов» в Подмосковье достигло 2,5 млн

Проект «Добродел» запустили в Московской области 1 октября 2015 г. За это время на портале зарегистрировалось 2,5 млн пользователей. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал предназначен для оперативного решения проблем жителей: нужно просто отправить сообщение через специальную форму. Это полезный ресурс и для органов власти: с его помощью ведомства узнают о том, что волнует людей в регионе. С момента запуска «Добродела» в нем зарегистрировалось 2,5 млн пользователей, и получено более 8 млн сообщений», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

На портале представлены 24 категории и 705 подкатегорий тем. Они затрагивают все сферы жизни в Подмосковье.

«Добродел» помогает жителям решать разные вопросы, но лидирующими сферами являются ЖКХ, благоустройство, дороги. Большая часть сообщений посвящена уборке контейнерных площадок и подъездов в многоквартирных домах, наличию ям и луж на дорогах, состоянию дворовых территорий, наличию аварийных деревьев, строительных отходов.