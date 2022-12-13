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Более 46 тыс. семей Подмосковья распорядились региональным маткапиталом онлайн

В Московской области использовать региональный материнский капитал можно в полном объеме либо по частям. Теперь, чтобы узнать сумму доступного на нём остатка, не нужно обращаться в территориальный отдел соцзащиты. Данные заполнятся автоматически при подаче онлайн-заявления на портале госуслуг Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С момента оцифровки услуги в 2017 г. в электронном виде подано более 46 тыс. заявлений на распоряжение средствами регионального маткапитала. Из них 14 тыс. заявок поступило в 2022 г. Для удобства жителей мы внедрили в онлайн-форму сервис предзаполнения сведений сертификата и суммы его остатка», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный маткапитал в размере 100 тыс. руб., могут распорядиться им онлайн. Потратить сертификат можно на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), получение ежегодной выплаты, компенсацию затрат на газификацию объектов ИЖС.

Услуга «Реализация средств регионального материнского капитала» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми».

Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

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