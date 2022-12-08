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Выплату юбилярам совместной жизни на портале госуслуг Подмосковья оформили более 10 тыс. раз с начала 2022 года

Супруги, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, могут оформить единовременную выплату на региональном портале. Онлайн-услуга появилась на портале госуслуг Подмосковья в начале 2022 г. Пособие в электронном виде оформили уже более 10,5 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы жители не тратили время на посещение различных организаций и не стояли в очередях, мы постоянно улучшаем услуги и размещаем их на региональном портале. Единовременная выплата предназначена для юбиляров совместной жизни, представителей старшего поколения. Мы перевели услугу в электронный вид в начале года, и она быстро стала популярной. Очень удобно: подать заявление могут как сами супруги, так и их представители», – сказала министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Поддержка пожилых людей». Чтобы оформить выплату, нужно заполнить заявление и приложить документы. Обратиться за услугой можно в течение года с даты юбилея.

Единовременное пособие назначается к юбилею супружеской жизни: 50 лет – 5000 руб., 55 лет – 6000 руб., 60 лет – 7000 руб., 65 лет – 8000 руб., 70 лет и более – 9000 руб. Выплата не зависит от уровня дохода семьи. Деньги поступят по указанным в заявлении реквизитам.

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