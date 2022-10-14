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«Россети» рассказали о создании российских ИТ-решений для электроэнергетики

ВРИО заместителя генерального директора ПАО «Россети» Константин Кравченко рассказал об участии компании в решении задач Индустриального центра компетенций «Электроэнергетика», созданного Правительством России. Замещение зарубежных отраслевых ИТ-продуктов стало одной из центральных тем сессии РЭН, посвященной цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса.

В дискуссии также участвовали заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев, представители профильных блоков крупных электроэнергетических и нефтегазовых компаний России.

В своем выступлении Константин Кравченко отметил, что одним из сложных вопросов цифровой трансформации является разрозненность различных отечественных и зарубежных ИТ-продуктов, которые применяются в ТЭК в настоящее время.

Поэтому целесообразно определить целевую ИТ-архитектуру отраслей, выработать стандартизированные подходы к реализации проектов. Это даст возможность создать понятный «язык общения» с рынком, который позволит разрабатывать оптимальные отечественные ИТ-продукты для нужд ТЭК и успешно решать задачи импортозамещения.

«Сейчас есть уникальная возможность «пересобрать» унаследованные ИТ-продукты различных производителей, которые внедрялись на протяжении последних 20-30 лет. В том числе это необходимо для обеспечения информационной безопасности критически важной инфраструктуры, а также создания стимулов для дальнейшего цифрового развития ТЭК», – отметил Константин Кравченко.

На уровне группы «Россети» ключевым элементом такой работы является платформа технологического управления РС-20, которая позволяет автоматизировать и унифицировать информационный обмен.

Разработчиком системы является дочерняя компания «Россети АСТУ». Это один из ключевых проектов, прорабатываемых в рамках Индустриального центра компетенций «Электроэнергетика», который возглавляет генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

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