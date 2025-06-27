Некому работать. Для взлета российской микроэлектроники не хватает 21 тысячи инженеров

Московский институт электронной техники оценил нехватку кадров для микроэлектроники более чем в 21 тыс. человек в ближайшие два года. Институт к 2030 г. сможет подготовить только 4,5 тыс. специалистов. К таковой проблеме привело то, что в 2000-х была практически прекращена подготовка специалистов в связи с отсутствием спроса на отечественную микроэлектронику.

Дефицит кадров

Как выяснил CNews, дефицит кадров в области микро- и радиоэлектроники в 2025-2027 гг. составит более 21 тыс. человек. Это следует из презентации Московского института электронной техники (МИЭТ), представленной на конференции «Электронное машиностроение — 2025».

Среди востребованных специальностей МИЭТ выделил операторов технологического оборудования, инженеров-технологов на производствах электронной-компонентной базы (ЭКБ), инженеров-конструкторов ЭКБ и модулей, разработчиков систем автоматизированного проектирования (САПР) и конструкторов технологического оборудования.

Ключевая проблема, по данным МИЭТ, состоит в недостатке кадров для реализации намеченных планов в России в рамках программы развитие электронного машиностроения. Сейчас количество необходимых сотрудников составляет менее двух тыс. человек.

В сентябре 2024 г. глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что к 2030 г. дефицит специалистов в области микроэлектроники достигнет 50 тыс. человек.

freepik Микроэлектронной отрасли не хватает свыше 20 тысяч специалистов

К таковой проблеме привело то, что в 2000-х была практически прекращена подготовка специалистов в связи с отсутствием спроса.

Что нужно делать

Для развития экосистемы подготовки кадров необходим Межуниверситетский центр подготовки кадров и реализации прикладных проектов в области микроэлектроники, следует из презентации МИЭТ.

Он будет включать площадки для испытаний, апробации и трансфера разрабатываемых решений и др. Для дизайн-центров он нужен для ускоренного прототипирования номенклатуры ЭКБ, а микроэлектронным производствам — для обслуживания оборудования и отладки технологий для серийного производства ЭКБ.

К 2030 г. МИЭТ подготовит более 4,5 тыс. человек (60% специалистов по САПР и 40% — по электронному машиностроению). Среди выпускников будут проектировщики цифровых сверхбольших интегральных схем (СБИС), разработчики САПР, инженеры-конструктора и пр.

По мнению МИЭТ, также необходим полигон отечественных САПР микроэлектроники. Он будет предназначен для совместной работы разработчиков, дизайн-центров и научно-образовательных организаций.

Разработчики САПР будут совместно тестировать и опробировать программные модули и комплексные маршруты проектирования. Дизайн-центры будут проходить плановую миграцию на отечественные маршруты и сравнивать характеристики российских и зарубежных САПР. Микроэлектронные производства же будут адаптировать библиотеки и комплекты средств проектирования.

От школ до повышения квалификации

«Ведется усиленная подготовка школьников и студентов по предметам естественно-научного блока (математика, физика, химия), проводятся различные профориентационные мероприятия, в том числе: форумы, конференции, олимпиады, хакатоны, проектная и практико-ориентированная работа студентов, привлечение специалистов высокотехнологичных компаний и научно-исследовательских центров к наставничеству и подготовке кадров, организуются сетевые образовательные программы и стажировки, — рассказал CNews Алексей Дронов, проректор по научной работе НИУ МИЭТ. — Большое внимание уделяется программам повышения квалификации. Ведется независимая оценка компетенций выпускников в специализированных центрах. В 2026 году вступит в силу реформа высшего образования, одной из целей которой также является повышение качества инженерного образования».

В 2023 г. на развитие микроэлектроники было выделено примерно 147 млрд руб. В октябре Денис Мантуров заявлял, что в 2024 г. на поддержку отрасли планируется направить 210 млрд руб. Он также обозначил, что в планах правительства — достичь доли отечественной продукции в микроэлектронике в 70% к 2030 г.