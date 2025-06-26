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В 2025 году Россия освоит производство десятков химреагентов для производства чипов

В России в 2025 году готовится производство 56 химических материалов, необходимых для создания полупроводников. Сред таковых присутствует особоо чистые кремнийсодержащие материалы, пластины фосфида галлия, германия монокристаллического особо чистого и т.д.

56 материалов

Как выяснил CNews, в 2025 г. будет организовано серийное производство 56 химических материалов. В 2024 г. уже было освоено производство семи материалов, а в 2026 г. планируется освоение еще 28. То есть всего 91 материал. Об этом сообщили представители Минпромторга на конференции «Электронное машиностроение – 2025».

Среди материалов, производство которых будет запущено, присутствует особо чистые кремнийсодержащие материалы, пластины фосфида галлия, германия монокристаллического особо чистого, керамических материалов на основе нитрида алюминия для СВЧ изделий, фотошаблонных заготовок с маскирующими покрытиями хрома и железа, проформы для светодиодов, порошков и гранул карбида кремния для микроэлектроники, оксида молибдена особо чистого, слитки кремния, легированного алюминием и т.д. Все материалы необходимы для полупроводникового производства.

Например, особо чистые кремнийсодержащие материалы используются в электронике, солнечной энергетике, оптике и других областях, где требуется минимальное содержание примесей. Примерами таких материалов являются монокристаллический кремний, кремниевые наночастицы, а также различные соединения кремния, такие как карбид кремния и оксид кремния. Пластины из фосфида галлия нужны в электронике, в частности, для производства светодиодов.

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© uflypro / Фотобанк Фотодженика
В России в этом году серийно запустят производство химии для чипов

Из презентации следует, что уже завершена расшифровка компонентного состава по 48 химический материалам, а по 31 позициям подготовлено техзадание на разработку и производство.

Что уже начато

Как писал CNews, Минпромторг опубликовал более десятка тендеров на освоение материалов, необходимых для производства интегральных схем и электроники. Министерство выделило на эти цели 4,8 млрд руб.

Среди материалов, изготовление и производство которых хотят освоить на территории России, присутствуют фторметан, тетрафторид особо чистого кремния, высокочистого гексаметилдисилизана, необходимых клеев и т.д.

Актуальность работ в тендерной документации объясняется прекращением поставок таких материалов в Россию из-за санкций и отсутствием у нас подобного производства.

Работы по всем тендерам должны быть завершены до 31 декабря 2026 г.

Материалы для микроэлектроники в России

После введенных в отношении России санкций и прекращения поставок не только электроники, но и материалов, необходимых для производства, власти инициировали разработку в России недостающих аналогов таких материалов. Например, в марте 2023 г. CNews писал о том, что Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для производства чипов. Например, ведомство заказало НИР на разработку и постановку на производство особо чистого гексафторида вольфрама, бромистого водорода, реагента для измерения загрязнения пластин катионами металлов рентгено-флуоресцентным методом и т.д.

В конце августа ведомство опубликовало еще несколько тендеров на освоение в России производства химических материалов, необходимых для выпуска электроники, а также различных кабелей, в том числе и для телекома.

Кристина Холупова

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