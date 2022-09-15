Калининградская область и «Росатом» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации региона

Правительство Калининградской области и АО «Русатом инфраструктурные решения (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») 14 сентября 2022 г. в Калининграде подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон осуществлять комплексное взаимодействие в сфере цифровизации городской среды и регионального управления, реализации проектов «Умный город», развития транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства с применением цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители РИР.

В частности, стороны планируют разработку и реализацию проектов цифровой трансформации, направленных на формирование эффективной системы государственного управления, развитие туристического потенциала и создание новых рабочих мест. Также предполагается совместная работа в сфере тепло- и водоснабжения. Кроме того, документ предусматривает взаимодействие в области развития безуглеродного транспорта и совместные проекты, направленные на снижение углеродного следа.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: «Соглашение охватывает направления, с которыми связана повседневная жизнь. Цифровизация и новые технологические решения способны существенно ее улучшить: в части качества предоставляемых услуг, состояния городской среды, экологии. Уверен, что опыт и компетенции нашего нового партнера – компании “Русатом инфраструктурные решения” будут востребованы в Калининградской области, а достигнутые результаты дополнят историю успешных проектов “Росатома” в самом западном регионе страны».

Генеральный директор АО «Русатом инфраструктурные решения» Ксения Сухотина: «“Росатом” обладает широкими компетенциями в сфере цифровизации городской среды, повышения эффективности муниципального и регионального управления, внедрения передовых технологий в работу жилищно-коммунального комплекса, снижения нагрузки на экологию. Калиниградская область – один из ключевых регионов России, и мы будем рады использовать здесь свои передовые наработки и технологии. Рассчитываем, что наша совместная работа с Правительством Калиниградской области создаст дополнительную основу для повышения качества жизни населения и дальнейшего развития региона».

Соглашение вступило в силу с момента его подписания и действует пять лет с возможностью пролонгации.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией «Росатома», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды.