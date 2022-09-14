С «Госключом» можно исправить ошибки в ЕГРН

На «Госуслугах» стала доступна отправка заявлений в Росреестр на исправление технической ошибки в данных ЕГРН полностью онлайн. Подписать заявление на услугу теперь можно в мобильном приложении «Госключ», не прибегая к бумажным заявлениям или платным электронным подписям. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как было раньше

Ранее подача заявлений на исправление технической ошибки об объекте недвижимости была доступна на сайте Росреестра или через МФЦ. При этом, если граждане хотели получить услугу онлайн, им необходимо было оформить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) платно, при обращении в удостоверяющий центр.

Как сейчас

Теперь заявители могут сэкономить свое время и деньги и подать заявление через портал «Госуслуг», а подписать его прямо в своем смартфоне – через приложение «Госключ». Ссылка на него появится при заполнении заявления. Благодаря бесшовному процессу заявители будут оформлять услугу и получать результат от ведомства значительно быстрее.

«Большинство услуг по недвижимости ранее оказывалось в очной форме, а те, что предоставлялись онлайн, требовали платной УКЭП. Сейчас ситуация радикально изменилась. Подача заявлений на получение таких госуслуг Росрееестра с УКЭП больше не будет требовать финансовых затрат от гражданина на получение сертификата электронной подписи, а также настройки специальных программ для подписания. Услуги с недвижимостью являются одними из самых востребованных, поэтому очень важно упрощать оформление таких сделок и делать их удобными для граждан. Минцифры и Росреестр уже ведут разработку суперсервиса “Мое жилье”, который поможет быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью. В том числе в его рамках перечень доступных услуг с мобильной электронной подписью будет расширен», – отметил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«До конца года Росреестр совместно с Минцифры выведет на ЕПГУ ключевые государственные услуги для людей и бизнеса. На “Госуслугах” уже доступны все 18 видов выписок ЕГРН и услуги по лицензированию. Сейчас мы выводим на ЕПГУ представление сведений Государственного фонда данных по землеустройству и СРО кадастровых инженеров. Цифровая трансформация ведомства направлена на обеспечение бесшовного доступа для всех категорий граждан. Сегодня с помощью приложения “Госключ” появилась возможность отправки заявлений в Росреестр на исправление технической ошибки в данных ЕГРН онлайн. Следующий шаг – подача документов по этой услуге для обладателей усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной иными удостоверяющими центрами», – сказала заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Что такое техническая ошибка в ЕГРН

Это может быть опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная органом регистрации прав при внесении сведений в ЕГРН. Например, в техническом плане здания указана одна площадь, а в реестре – другая. В таком случае заявители могут обратиться за услугой «Исправление технической ошибки».

Как получить услугу

Авторизуйтесь на портале «Госуслуг», выберите услугу «Исправление ошибок в ЕГРН». Укажите, в каких сведениях вы хотите исправить техническую ошибку (о праве, в описании объекта и др.). Проверьте ваши личные данные (паспорт, телефон, адрес) и подтвердите ИНН. Выберите объект недвижимости или укажите его кадастровый номер, если данные не появились автоматически. Укажите, какие сведения нужно исправить. Подпишите заявление с помощью мобильного приложения «Госключ».

После подписания в «Госключе» заявление автоматически направится в Росреестр, где будет рассмотрено в течение трех дней. Если после проверки ошибка подтвердится, то ведомство внесет изменения в ЕГРН.

Для получения сертификата УКЭП в «Госключе» потребуется: подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; смартфон с NFC-модулем; биометрический загранпаспорт нового поколения (он содержит чип с персональной информацией, позволяющей идентифицировать гражданина).