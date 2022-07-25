Выплаты российским семьям реализованы через цифровой сервис, разработанный ГК ОТР

В России с 1 июня 2022 г. вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и социальные выплаты. В соответствии с Постановлением №973 Правительства РФ от 28.05.2022 г., утвержденным Президентом РФ, все выплаты, в том числе социальные пособия, должны были быть проиндексированы на 10%. Новое Постановление потребовало оперативного перерасчета индексированных ранее назначенных соцвыплат по всем существующим мерам социальной поддержки для населения страны.

Группой Компаний ОТР для выполнения поставленной задачи в течение недели был реализован функционал процедуры массового перерасчета на основании новых механизмов расчета по мере «Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет» с учетом ранее вынесенных назначений в соответствии 50%, 75%, и 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания семьи. А уже с 15 июня началось масштабное тестирование в регионах РФ.

В итоге, с 1 июля 2022 г. были успешно произведены индексированные выплаты по трем мерам федерального уровня для поддержки российских семей с низкими доходами:

«Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет» (старые и новые выплаты);

«Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности»;

«Ежемесячное пособие родителям, которые в одиночку воспитывают детей».

Вся процедура индексации проходила посредством проведения расчетов и назначений в автоматизированной Подсистеме установления выплат Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ПУВ ЕГИССО), разработчиком которой является Группа компаний ОТР (Организационно-технологические решения).

Для ИТ-интегратора ОТР это уже третья с начала 2022 года успешно решенная задача по запуску выплат через ПУВ ЕГИССО.

Обеспечивая курс социальной политики страны

Напомним, что 31 марта 2022 года Глава государства подписал Указ «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей».

Воспользоваться новой мерой господдержки смогли те семьи, чей среднедушевой доход в расчетном периоде считается ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Заявления на новую меру соцподдержки в мае и июне подали свыше 10 млн российских семей. По каждому предоставленному заявлению, согласно правил определения права на меру, установленных Постановлением Правительства РФ, ПУВ ЕГИССО посредством межведомственного взаимодействия собирает информацию о составе семьи, всех видах доходов, движимом и недвижимом имуществе, выплачиваемых других мерах соцподдержки и пр., и проводит автоматизированный контроль на соответствие критериям. На основании результатов проведенной проверки эксперт Пенсионного Фонда России принимает решение о назначении или отказе в назначении меры по заявлению.

По результатам работы на сегодняшний момент по всем поданным заявлениям были приняты решения в регламентные сроки. С применением технологий ПУВ ЕГИССО стало возможно решение ключевых задач социальной поддержки граждан — это обеспечение ее доступности и адресности, то есть определение именно тех граждан, которые реально и объективно нуждаются в мерах, и осуществление выплат на основании заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), без дополнительных справок от граждан.

Что же тут особенного?

На каждое принятое заявление от гражданина, система отправляет в среднем порядка 50 запросов сведений в 10 различных ведомств для проверки критериев определения права семьи заявителя на меру. По прогнозам специалистов, количество заявлений, поданных в первую неделю мая могло достигать 5 млн, как следствие должно быть сформировано 250 млн запросов сведений в ведомства, поставляющие информацию через СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия).

Как преодолеть пиковые нагрузки?

В ходе предварительного обсуждения с поставщиками сведений было выявлено, что пиковая нагрузка первых недель приема и обработки заявлений может создать существенный риск коллапса в информационных системах ведомств, которые не рассчитаны на прогнозируемый поток запросов. Чтобы преодолеть эту проблему, было принято решение о срочной реализации так называемых реестров — предварительно наполненных хранилищ сведений по гражданам, которые с большей долей вероятности могут подать заявления на новую меру. Таким образом, при обработке заявления система сперва анализирует данные подготовленных реестров и если не находит в них необходимых ответов, то обращается с запросом в ведомство через СМЭВ. Перечень граждан для предварительного наполнения реестров был определен Пенсионным Фондом России на основании имеющейся в его базах данных информации. По сути, был сделан еще один шаг к реализации технологии оказания мер социальной поддержки на основе принципов Социального казначейства – автоматическое определение граждан, нуждающихся в мерах.

Анализ статистики получения информации показывает, что данный механизм позволил получить 70% необходимой информации без запроса в СМЭВ, что в свою очередь позволило избежать необходимости наращивания мощностей информационных ресурсов в ведомствах.

Оперативный контроль потока данных

С учетом социальной значимости задачи по выплате меры, была организована межведомственная группа для оперативного контроля потока данных через СМЭВ. Было зафиксировано два прецедента в пиковый период в мае, когда своевременная проактивная реакция группы позволила предотвратить переполнение очередей в СМЭВ и возможный срыв сроков рассмотрения заявлений. Благодаря расширенной системе мониторинга и оперативной слаженной реакции совместной команды специалистов ПФР и ГК ОТР все возникающие проблемы обнаруживались и устранялись на самой ранней стадии без существенного влияния на работоспособность системы. Без преувеличения можно сказать, что технологии ПУВ ЕГИССО стали полноценным цифровым инструментом государства для осуществления ключевых задач социальной поддержки населения России. Благодаря продукту ГК ОТР услуги стали удобнее и адреснее, без лишней бюрократии по сбору подтверждающих справок от граждан, что, в свою очередь, упрощает и ускоряет процесс получения социальной помощи от государства.