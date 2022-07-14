Росстат перевел коммуникации на российскую ВКС-платформу Trueconf

Росстат развернул в своей ИТ-инфраструктуре отечественную платформу Trueconf Enterprise, которая стала одним из элементов системы управления структурами организации. Платформа служит для безопасной совместной работы и проведения групповых онлайн-совещаний с подключением кабинетов руководства, переговорных помещений, рабочих мест сотрудников и абонентов SIP-телефонии Российского телефонного узла.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — один из крупнейших отечественных органов власти с разветвленной сетью территориальных ведомств и структур во всех регионах России, управление которыми требует своевременной цифровизации с помощью качественных и защищенных ИТ-решений.

В 2020 г. Росстат, как и другие государственные структуры страны, столкнулся с угрозой COVID-19 и необходимостью сокращения личных контактов между сотрудниками. Учитывая эпидемиологическую обстановку и важность поддержания непрерывного рабочего процесса, специалисты Росстата приняли решение наладить безопасное удаленное взаимодействие между подведомственными структурами, а также обеспечить сотрудников защищенными инструментами для удалённой работы и проведения неограниченного числа онлайн-встреч.

В центре обработки данных специалистами Росстата была развернута Trueconf Enterprise — российская программная ВКС-платформа, которая служит для запуска автономного «облака видеосвязи» федерального масштаба с поддержкой до 1 млн абонентов.

Для участия в видеосовещаниях сотрудники Росстата используют ПК, ноутбуки, планшеты и смартфоны, а также специализированные ВКС-терминалы в переговорных комнатах. Систему Trueconf Enterprise также интегрировали с ИТ-службами и SIP-телефонией Росстата на базе Российского телефонного узла, что позволяет быстро подключать к конференциям сотрудников, не имеющих возможности выступить по ВКС.

С помощью новой ВКС-платформы сотрудники Росстата и подведомственных структур запускают как запланированные в календаре конференции, так и быстрые онлайн-встречи напрямую из адресной книги, подключиться к которым можно по ссылке. Для полноценного взаимодействия в удалённом режиме используются встроенный в платформу мессенджер с корпоративными и личными чатами, а также инструменты для совместной работы: обмен файлами, демонстрация экранов, документов и презентаций, запись конференций и управление рабочим столом. На текущий момент к ВКС-платформе организации подключено более 1тыс. абонентов.

«Облако видеосвязи» на базе Trueconf Enterprise защищено от санкций и блокировок со стороны зарубежных провайдеров и ИТ-компаний, а корпоративные данные хранятся в ЦОДе Росстата и не передаются на сервера за пределами России. Это гарантирует сотрудникам постоянный доступ к службе ВКС и защищает корпоративные данные от постороннего доступа. На сегодняшний день на платформе Trueconf ежемесячно проводится от 30 до 50 видеоконференций и рабочих видеозвонков организации.

Помимо Федеральной службы государственной статистики, запуск безопасных сетей видеосвязи на базе отечественных ВКС-решений Trueconf выполнили и другие крупнейшие отечественные структуры и компании. Среди них — Федеральная антимонопольная служба России, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом России, Федеральная налоговая служба России, Федеральная служба по аккредитации России, правительство Московской области, «Ростелеком», «Росэнергоатом», Гознак, АО «ГЛОНАСС» и другие.

В 2020 г. с началом периода пандемии для нужд «Ростелекома» было запущено автономное российское «ВКС-облако» федерального масштаба на базе системы Trueconf Enterprise, которая поддерживает до 1 млн пользователей. Проект объединил 65 филиалов и около 80 тыс. рабочих мест организации по всей стране, при этом в месяц сотрудники «Ростелеком» проводят более 20 тыс. видеоконференций, в которых участвуют около 100 тыс. пользователей.

В Гознаке функционирует защищённая ВКС-система, созданная на полностью российском стеке технологий из аппаратной платформы «Эльбрус», российской ОС «Альт» и сервера видеосвязи Trueconf MCU.

В 2019 г. правительство Московской области построило ВКС-сеть на базе системы Trueconf с целью объединить более 30 тыс. сотрудников и 150 конференц-залов различных министерств, комитетов и управлений области.