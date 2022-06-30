В России наведут структурный порядок в сегменте операторов связи

На планерном заседании Государственной Думы России 30 июня 2022 г. в третьем чтении был принят законопроект № 586665-7 «О внесении изменений в статьи 39 и 46 Федерального закона «О связи». Законопроект направлен на предотвращение угроз национальной безопасности, вызванных неконтролируемым ввозом и использованием в России абонентских терминалов, а также спутниковых систем связи и доступа в сеть интернет иностранного производства. Об этом CNews сообщили CNews в пресс-службе депутата Госдумы Антона Немкина.

За последние годы доля иностранного спутникового оборудования в России значительно выросла: сейчас на территории России в сфере спутниковой связи работают 69 спутниковых систем, из них 49 – иностранные (71%). Использование спутниковых сетей связи, которые находятся под юрисдикцией иностранных государств, создает условия для выхода внутрироссийского трафика за пределы национальной информационной инфраструктуры и дает доступ в интернет в обход системы оперативно-розыскных мероприятий. Об этом рассказали на заседании комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи 29 июня 2022 г..

Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин пояснил, что в проекте учтены все замечания, а также внесены дополнения, которые приобрели особенную актуальность в свете жестких вызовов со стороны недружественного международного сообщества. Речь идет о поправках, которые позволят добиться структурного порядка в сегменте операторов связи. В настоящий момент законодательство позволяет любому юридическому лицу получить лицензию на оказание услуг связи, чем воспользовались многие недобросовестные организации, которые получали лицензию на такую деятельность, но не вели ее. По словам Горелкина, как правило, так поступают те, кто хочет соответствовать условиям торгов или госзакупок. В результате на рынке оказалось около 25% лицензированных организаций, не оказывающих услуг связи.

Это несоответствие выявили специалисты Роскомнадзора в рамках проверок, которые прошли в рамках выполнения требований закона о суверенном Рунете. Заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков подтвердил, что его коллеги столкнулись с большим количеством так называемых «бумажных» операторов связи, что заставило ведомство проводить целые расследования по поиску номинальных компаний и выяснять их местоположение, юридический адрес, положения узлов связи с привлечением Федеральной службы безопасности России.

«Мы и ФСБ сегодня тратим огромное количество ресурсов, так как приходится проводить оперативные мероприятия, чтобы выяснить, где они находятся, - сказал Олег Терляков. - В итоге в связи с директивой проводить оперативные проверки операторов связи катастрофически выросла нагрузка на службу с работой по операторам связи, которых не существует».



При этом он подчеркнул, что законопроект не создаст проблем действующим отечественным операторам, так как отчетная нагрузка по сбору данных будет минимизирована – в нее войдут только объекты инфраструктуры и количество абонентов.



Член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин напомнил, что еще в 2016 г. была утверждена Доктрина информационной безопасности России, которая предполагает снижение зависимости от зарубежных информационных ресурсов и технологий и импортозамещение в области спутниковой связи и интернета.

«Еще тогда в числе приоритетных направлений было обозначено развитие отечественной космической индустрии, технологий контроля над работой спутников и общему функционирования Рунета, - сказал парламентарий. - В соответствии с этой установкой разрабатываются специальные правительственные программы, и концепция данного законопроекта ориентирована исключительно на решение подобного рода задач».



По мнению членов комитета, эффективное решение найдено: принятый федеральный закон дополнен положениями, которые обяжут операторов связи подтверждать фактическую деятельность ежегодным отчетом. В случае непредставления такого отчета или при подаче заведомо недостоверных сведений лицензия на оказание услуг связи будет отозвана.