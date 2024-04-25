Минздрав покупает на полмиллиарда сервера на базе Intel

Минздрав выделил 486 млн руб. на закупку серверов на базе Intel и СХД, совместимые с СХД Huawei и Yadro. Целью закупки стала модернизация Центра обработки медицинских данных.



Новые сервера для Минздрава

Как выяснил CNews, Минздрав закупает сервера и дополнительные системы хранения данных для развития своего Центра обработки медицинских данных (ЦОМД).

Сам ЦОМД представляет собой место, где размещаются и функционируют телемедицинская электронная регистратура и центральный архив медицинских изображений. Ресурсы ЦОМД позволяют обеспечить высокий уровень доступности информационных систем и данных, их защиту и сохранность.

На модернизацию Минздрав выделил 486 млн руб. Тендер на закупку был опубликован 19 апреля 2024 г. Заявки принимаются до 6 мая. Итоги конкурса будут подведены 7 мая. Модернизацию планируется закончить до 30 августа 2024 г.

Общие требования к закупке

Все закупаемое оборудование должно быть совместимо с уже имеющимся у Минздрава. Это сервера Inspur NF5280M5 на базе Intel Xeon Gold, созданные китайской компанией Inspur, СХД OceanStor Dorado 5000 V6 и 5300 V5, выпущенные Huawei и отечественные Yadro CX-1.

Минздрав Минздрав выделил 486 млн руб. на покупку серверов и СХД

Поставляемое оборудование должно быть абсолютно новым, никогда не использовавшимся, не подвергавшимся ремонту, восстановлению, замене частей и находиться в свободном использовании на территории Российской Федерации.

Требования к СХД

Помимо совместимости с имеющемся у Минздрава оборудованием, закупаемые СХД должны соответствовать следующим требованиям: иметь не менее двух контроллеров, установленных в одно контроллерное шасси, те, в свою очередь, не должны занимать более 2U в стандартном 19-дюймовом шкафу, контроллерное шасси должно поддерживать установку не менее 36 SSD NVME накопителей.

Всем контроллерам необходимо быть однотипными. Объем системы расширяем минимум до 16 контроллеров и 1600 SSD накопителей. Доступ к данным обеспечиваться через любую пару контроллеров и любой порт.

Каждая пара контроллеров должна иметь не менее 512 ГБ оперативной кэш-памяти и 128 процессорных ядер, не менее 16 FC портов и 8 Ethernet портов. А все основные компоненты дублированы.

Необходима возможность горячей замены дисков и расширения без прерывания доступа. Нагрузка на диски должна автоматически равномерно распределяться.

Также необходима поддержка дедупликации и компрессии данных на SSD, создание снимков и клонов томов, репликация данных между системами хранения и организация метро-кластера.

СХД должны поддерживать взаимодействие с операционными системами семейств: Windows Server 2016/2019, CentOS Linux, SUSE Linux, VMWare и должны поддерживать работу с кластерными системами, построенными на основе этих ОС.

Требования к серверам

В техническом задании к закупке Минздрав указал технические требования для двух разных серверов. Они должны иметь не менее двух сокетов LGA-4189 (Гнездо для серверных процессоров Intel Xeon), сами процессоры должны обладать мощностью не более 235 Вт, с базовой тактовой частотой не менее 2.6 ГГц и количеством ядер не менее 28 с объемом L3 кэш памяти не менее 42 МБ и литографией не более 10нм. Учитывая эти характеристики, можно сделать вывод, что Минздраву необходимы процессоры Intel Xeon Gold 6348, которые стоят у них в нынешнем оборудовании.

На серверах должно стоять не менее 2048 Гбайт оперативной памяти DDR4 с номинальной частотой модулей памяти не ниже 3200МГц. А объем каждого установленного модуля оперативной памяти не менее 128 Гбайт. Подсистема быстродействующей памяти должна иметь не менее 32 разъемов для установки модулей, с возможностью расширения объема, иметь функции коррекции ошибок.