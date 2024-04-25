Военным Южной Кореи запретят использовать iPhone

Штаб армии Южной Кореи объявил о введении запрета на использование устройств с функциями записи голоса, начиная с 1 июня 2024 г. Ключевой особенностью данных устройств является их неспособность позволить сторонним приложениям контролировать встроенные функции записи.

Смена правил

Вооруженные силы Южной Кореи рассматривают возможность введения полного запрета на использование смартфонов iPhone в военных зданиях из-за растущей обеспокоенности по поводу возможной утечки секретной информации через голосовые записи. Об этом в конце апреля 2024 г. сообщает издание Korea Herald со ссылкой на данные от анонимных представителей военных структур.

Группа высокопоставленных офицеров, пожелавших говорить на условиях анонимности, сообщили, что 11 апреля 2024 г. штаб военно-воздушных сил (ВВС) опубликовал на внутреннем сервере военного ведомства внутреннее объявление. Документ предписывает с 1 июня 2024 г. полностью запретить любые устройства, способные записывать голос и не позволяющие сторонним приложениям управлять присущими им функциями, причем в качестве предметов, на которые распространяется запрет, указаны серия смартфонов iPhone, разработанных корпорацией Apple.

Unsplash - Omid Armin В армии Южной Кореи запретят использование iPhone из соображений безопасности

Согласно документу, решение о запрете iPhone в армии Южной Кореи было принято на совместных совещаниях, проведенных штабами армии, флота и ВВС, расположенными в Герендае в провинции Южная Чхунчхон.

«Неизбежно блокирование любого вида записи голоса, не только официальных сообщений, включая совещания, служебные разговоры, деловые объявления, жалобы и консультации с общественностью, но и неофициальных сообщений, таких как частные телефонные разговоры (в пределах военных зданий)», - сообщается в документе.

Согласно документу, на 25 апреля 2024 г. рассматривается вопрос о возможном распространении этого запрета на все подчиненные подразделения, а с апреля 2024 г. штаб армии проводит испытание этого запрета. Если запрет будет продлен, он, скорее всего, выйдет за пределы района Кьерендаэ и распространится на все остальные части по всей стране. В число запрещенных устройств входят все типы смарт-часов и носимых устройств.

На 25 апреля 2024 г. в одном только оборонном центре в Кьерендо, по оценкам, дежурят около 10 тыс. человек, в том числе около 6 тыс. офицеров. По соображениям безопасности точное число не разглашается.

Если запрет будет распространен на все подчиненные части, он затронет почти 500 тыс. военнослужащих. По данным Корейского института оборонного анализа, аналитического центра при Министерстве обороны, общая численность военнослужащих на 2022 г. составляет 499 800 человек, в том числе 365 тыс. в сухопутных войсках, 69 800 в военно-морском флоте (ВМС) и 65 тыс. в ВВС.

Смартфоны от Samsung не тронули

Источники, утверждают, что смартфоны на базе Android, в основном от Samsung, будут освобождены от запрета, в то время как в документе прямо говорится, что «ввоз iPhone будет полностью запрещен». Причина в том, что iPhone не полностью соответствуют ограничениям, установленным National Defence Mobile Security - приложением для управления мобильными устройствами, которым управляют военные власти.

Например, при активации приложения безопасности оно начинает ограничивать ряд функций смартфона, включая камеру, Wi-Fi, привязку к сети, функции USB и микрофон. Однако компания Apple не позволяет сторонним приложениям управлять встроенными в iPhone функциями, за исключением камеры.

Министерство национальной обороны ввело приложение безопасности в августе 2013 г., чтобы снизить риск утечки учетной информации из своей штаб-квартиры в Йонсан-гу, Сеул. Первоначально эта мера распространялась только на офицеров и государственных служащих, работающих в министерстве.

С 2021 г. мандат на использование приложения безопасности на военных объектах повышенной секретности был распространен на весь военный персонал. Это решение совпало с инициативой военных властей разрешить солдатам пользоваться смартфонами во время обязательной военной службы, но только вечером с 18:00 до 21:00.

Предпосылки

По словам источников, обсуждение потенциального запрета на использование iPhone началось в сентябре 2023 г., когда ведущий оператор связи страны SK Telecom, представил беспрецедентную функцию записи звонков на iPhone с помощью приложения A-Dot. iPhone не поддерживают функцию записи на апрель 2024 г. звонков из-за проблем с конфиденциальностью. Поскольку во многих штатах США, включая Калифорнию, запись голосовых вызовов без согласия собеседника запрещена.

В Южной Кореи запись звонков разрешена законом, но случаи злоупотребления, такие как нарушение неприкосновенности частной жизни, могут повлечь за собой юридическое наказание. Многие пользователи Galaxy говорят, что продолжают пользоваться телефонами Samsung в основном из-за функции записи разговоров. Почти семь из десяти человек в Южной Кореи являются пользователями телефонов Galaxy.

Безопасность против прав человека

В документе говорится следующее: «Учитывая важность Кьерендаэ, где находятся штабы армии, флота и ВВС, крайне важно поддерживать тот же уровень безопасности, что и в Объединенном комитете начальников штабов».

В отличие от Министерства обороны, Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ), высший орган военного управления вооруженными силами страны, до апреля 2020 г. не разрешал своим сотрудникам пользоваться смартфонами в своих зданиях, расположенных в том же районе Йонсан, что и Министерство обороны. Сотрудники должны были сдавать свои телефоны на стойке регистрации, прежде чем войти в здания.

Даже после того, как в апреле 2020 г. ОКНШ разрешила использовать смартфоны внутри зданий при условии, что на телефонах будет установлено и активировано приложение безопасности, пользователи iPhone продолжали оставлять свои телефоны на стойке регистрации перед входом. Эта последняя инициатива по запрету iPhone также, вероятно, усугубит неравенство между пользователями Android и iPhone в будущем.

Недавно Министерство обороны объявило о том, что рассматривает возможность постепенного расширения временного окна для использования смартфонов солдатами до максимума, вместо вечера с 18:00 до 21:00 на c 6:00 утра до 21:00 вечера т.е. почти весь день. С введением новых правил пользователи Android получат возможность использовать свои телефоны в течение более длительного времени внутри зданий. Однако пользователи iPhone, находящиеся в том же месте, не смогут воспользоваться такой привилегией.

Однако приложение безопасности подверглось критике за ненадежность. В зависимости от того, какая версия установлена у пользователя Android, приложение варьируется в том, какие функции оно ограничивает. Однако другой военный чиновник заявил, что этот недостаток, скорее всего, будет устранен в последующем обновлении программного обеспечения (ПО).

Тем временем Национальная комиссия по правам человека Южной Кореи в марте 2024 г. постановила, что обязательная установка приложения безопасности всеми военнослужащими в любом месте является чрезмерным ограничением прав человека.

Комиссия рекомендовала министру обороны Южной Кореи разработать положение о принудительной установке приложения безопасности в рамках соответствующего закона о военной безопасности. Комиссия также рекомендовала ограничить обязательную установку приложения только для руководящего звена.