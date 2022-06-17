Минпромторг и «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве

Запрос промышленных предприятий на технологии по каналам Минпромторга будет поступать в «Сколково». Центр будет подбирать технологические решения. Такой подход поможет сократить дистанцию в технологических цепочках и ускорить темпы импортозамещения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов в рамках ПМЭФ-2022.

Благодаря интеграции цифровых систем резиденты «Сколково» будут оперативно получать самую актуальную информацию о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности: о мерах поддержки, запросах от промышленных предприятий на решение конкретных задач. Цифровые сервисы фонда Минпромторг будет использовать для поиска необходимых отрасли разработчиков технологий.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России, сказал: «Это сотрудничество поможет сократить дистанцию между возникновением потребности в технологии и ее интеграции в производство. Кооперация с научными коллективами ускорит переход национальной экономики к инновационному типу развития. Предполагается развитие бесшовной интеграции мер поддержки как со стороны министерства, так и со стороны фонда. Это сделает их доступнее для предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью».

Игорь Дроздов, председатель правления фонда «Сколково», отметил: «“Сколково” выстраивает взаимодействие между технологическими стартапами и крупными индустриальными заказчиками, в том числе при помощи платформы НИОКР сервис. Любой заказчик может оставить на платформе запрос, а исполнители предоставят готовое технологическое решение или создадут его. Так мы помогаем сократить дистанцию между идеей и внедрением готового продукта. Новый этап сотрудничества с Минпромторгом направлен на поддержку отечественной промышленности в целях обеспечения технологического суверенитета России».