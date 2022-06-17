Курс на цифровизацию региона: «Ростелеком» заключил соглашение с Краснодарским краем

«Ростелеком» и администрация Краснодарского края заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на документе поставили президент компании Михаил Осеевский и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время двусторонней встречи на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно документу компания направит собственные инвестиции на строительство телекоммуникационной инфраструктуры и расширение мультисервисной сети связи в крае. В рамках соглашения «Ростелеком» намерен продолжить развитие телемедицины, модернизацию и строительство аппаратно-программных комплексов различного назначения и систем экстренного оповещения населения, а также решение других задач по цифровизации, стоящих перед регионом. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«”Ростелеком” – давний партнер Краснодарского края. В рамках нашего соглашения уже четыре года мы вместе работаем над развитием инфраструктуры связи в регионе. Уверен, сегодняшнее дополнительное соглашение позволит нам продолжить плодотворное сотрудничество. Сейчас к высокоскоростному доступу в интернет подключены более 90% населенных пунктов края. В то же время в четырех он полностью отсутствует. А ведь от этого напрямую зависит качество жизни, безопасность и оказание государственных услуг для жителей. Мы заинтересованы в строительстве новых линий связи при участии “Ростелекома”», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В рамках соглашения на ближайшие три года запланировано строительство оптических сетей доступа для 100 тыс. домохозяйств в крае. В рамках устранения цифрового неравенства в удаленных малонаселенных пунктах будет проложено около 100 км волоконно-оптических линий связи к базовым станциям в 13 станицах и селах. «Ростелеком» создаст современную телеком-инфраструктуру для целого ряда государственных и муниципальных организаций. Эти и другие проекты, заложенные в соглашении, позволят повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг и сервисов.

«У “Ростелекома” накоплен серьезный опыт реализации масштабных проектов в сфере цифровизации территорий по всей стране. С 2015 г. наша компания реализует комплексные решения для создания и развития цифровых регионов и умных городов. Мы предлагаем эффективные отечественные сервисы для обеспечения безопасности и повышения качества жизни граждан, разрабатываем смарт-решения для роста эффективности городского хозяйства и интеллектуальных транспортных систем, помогаем повышать продуктивность крупных компаний, малого и среднего бизнеса. В условиях текущей экономической ситуации держать в фокусе цифровую трансформацию особенно актуально», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

«Ростелеком» уже завершил ряд масштабных проектов по цифровизации Краснодарского края. Компания объявила Новороссийск первым умным городом на Черноморском побережье, создала цифровые двойники Анапы и Сочи на базе геоинформационной платформы РусГИС. Во всех 134 государственных учреждениях здравоохранения края внедрена лабораторная информационная система, которая регистрирует и обрабатывает в электронном виде данные медицинских анализов. В 70 населенных пунктах построены базовые станции для обеспечения доступа к мобильному интернету и услугам связи. В девяти городах и одной станице модернизировано уличное освещение и установлены умные энергосберегающие светильники. В 12 муниципальных образованиях построена или модернизирована региональная система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Около 200 многоквартирных жилых домов региона подключены к экосистеме умных сервисов, включающей умные домофоны с функцией распознавания лиц, умные шлагбаумы и видеокамеры. В Краснодаре работают три криптокабины, которые ускоряют получение биометрического загранпаспорта. В ближайшем будущем будут установлены еще 15 таких же программно-технических комплексов. Эти и другие проекты являются базой для дальнейшей цифровизации Краснодарского края и трансформации его в цифровой регион.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.