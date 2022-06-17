CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

«Билайн» поможет в развитии цифровой экономики в Республике Калмыкия

На Петербургском Международном Экономическом форуме Правительство Республики Калмыкия и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии для развития цифровой экономики в регионе.

«Билайн» готов предоставлять новые технологии и сервисы для более эффективного управления в сфере транспорта, туризма и социальной инфраструктуры. Например, технологии анализа данных могут помочь в решении задач по повышению уровня безопасности, сервисы с использованием искусственного интеллекта – в увеличении туристического потока, анализе миграции трудового населения. Оказание услуг осуществляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.

Рашид Исмаилов, президент ПАО «Вымпелком»: «У “Билайн” есть большой опыт реализации совместных проектов в российских регионах на базе инновационных решений в сфере телекома. Цифровизация открывает большие перспективы для развития экономики. Уверен, что подписанное соглашение станет важным шагом на пути к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству».

Делгира Пюрбеева, директор Элистинского отделения «Билайн»: «Мы продолжаем развивать сеть, повышая доступность современных цифровых сервисов для жителей региона. В рамках подписанного соглашения компания планирует инвестировать в течение ближайших двух лет существенные средства – около 100 млн руб. – в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики».

***

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») – телекоммуникационная компания предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты. «Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «Вымпелком», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле «Билайн бизнес» более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал рейтинг ERP-систем 2022

Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора

«Гознак» переводит свой документооборот с ПО Microsoft на российскую СУБД

Официально: Проект российских электронных паспортов заморожен

В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО

«Атомфлот» России мигрирует с Windows на Astra Linux

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

8 лучших сервисов для дизайна на замену Canva: выбор ZOOM

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Конкурент Xiaomi привез в Россию смартфон с расширяемой оперативной...
В Россию едет бронебойный смартфон с самым большим аккумулятором...