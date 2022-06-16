Все школы Рязанской области переходят на российское офисное ПО «МойОфис»

Правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере с компанией «МойОфис», российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

По условиям соглашения, все школы Рязанской области бесплатно получат офисное программное обеспечение «МойОфис Образование». Для школ региона по специальной стоимости также станут доступны и другие продукты «МойОфис» — например, «МойОфис Частное облако 2» и почтовая система «МойОфис Почта 2».

«МойОфис Образование» — безопасное российское офисное ПО, с помощью которого школьники и преподаватели смогут создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и работать с презентациями. В состав продукта также выходит набор шрифтов XO_Fonts – метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в программах «МойОфис» сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов.

Решение российских разработчиков совместимо со всеми популярными операционными системами – отечественными Linux и зарубежными Windows – и поддерживает как современные, так и устаревшие форматы документов – это позволяет легко встроить «МойОфис Образование» в ИТ-инфраструктуру любой организации.

Вместе с программным обеспечением школы Рязанской области получат учебное пособие по цифровой грамотности «Азбука МойОфис» для учеников начальных классов. Изучение «Азбуки» на уроках и дома поможет подрастающему поколению сформировать навыки работы с информацией и легко освоить базовые функции современных редакторов документов.

«В условиях санкций переход на российские программные продукты крайне важен. В том числе с точки зрения информационной безопасности. Внедряя в школах области программное обеспечение «МойОфис Образование» мы решаем и ещё одну задачу: дети сразу учатся работать на российском ПО. В целом, строительство и реконструкция образовательных учреждений в регионе – один из наших приоритетов в социальной политике. При этом мы стремимся оснастить их современным оборудованием и безопасным российским программным обеспечением. Сегодня сделан важный шаг в решении этой задачи»», – отметил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

«Обучение детей навыкам работы с информацией – одна из наших приоритетных задач, и мы рады, что правительство Рязанской области разделяет наши цели. Обеспечив комплексное оснащение всех школ региона современным и безопасным офисным ПО, мы вместе с руководством области создаем благоприятные условия для развития у подрастающего поколения востребованных цифровых навыков», – сказала Елена Непочатова, коммерческий директор компании «МойОфис».