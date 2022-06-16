CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

В России создана Федерация спортивного программирования

На площадке ПМЭФ-2022 глава Минцифры России Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития и популяризации нового вида спорта «спортивное программирование» среди населения. В рамках сотрудничества планируется организация и проведение Чемпионата России по спортивному программированию в 2022 г.

Россия — первая в мире страна, признавшая спортивное программирование видом спорта. Восемь лет подряд чемпионами Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC становятся только российские студенты. Авторитет российской программистской школы не подвергается сомнению — наши программисты одни из лучших в мире, отмечают в Минцифры.

«Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами. Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию. Мы рассчитываем на продуктивную работу со всеми участниками ИТ-индустрии, в том числе и с ведущими вузами страны», — сказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

Для развития и укрепления авторитета России как цифрового лидера принято решение о создании Федерации спортивного программирования, которая объединит существующие многочисленные соревнования по спортивному программированию и привлечет максимальное количество профессионалов ИТ-отрасли для развития нового вида интеллектуального спорта.

Инициаторами создания Федерации выступили Минцифры России и Минспорта России. Соревнования по спортивному программированию и признание этого вида спорта способствуют развитию отрасли и помогают прийти в профессию большому количеству молодых людей.

«В нашей стране огромное количество людей, особенно в молодежной среде, увлечены компьютерными технологиями. Для одних это хобби, другие занимаются профессионально, работают в ИТ-сфере. В спортивном программировании ценятся быстрота принятия решений, внимательность и нацеленность на результат — все эти качества очень важны и в спорте. Наша задача — объединить любителей и профессиональных программистов, создать им необходимые условия для совершенствования своих навыков и умений через проведение различных соревнований и мероприятий. Создание Федерации спортивного программирования будет способствовать развитию ИТ-технологий, новых подходов и инноваций в отрасли физической культуры и спорта, привлечению молодых людей к активному образу жизни и интеллектуальному труду. Сегодня в век цифровизации это как никогда актуально», — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Стратегические задачи Федерации включают в себя развитие и популяризацию спортивного программирования среди населения страны, организацию и проведение соревнований, разработку методологии, содействие в подготовке тренеров и спортсменов. Повышение престижа спортивного программирования способствует развитию интеллектуальных способностей, а также всестороннему и гармоничному развитию личности.

В рамках работы Федерации запланирован ряд соревнований по спортивному программированию, в том числе проведение в декабре 2022 г. открытого Чемпионата России и серии отборочных игр в регионах. В числе дисциплин — алгоритмическое и продуктовое программирование.

Максимальный охват участников будет обеспечен благодаря разным форматам — как онлайн, так и офлайн. Будет также сформирован пул партнеров и амбассадоров Международной лиги профессионального спортивного программирования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО

«Атомфлот» России мигрирует с Windows на Astra Linux

Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных

«Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»

«Киберпартизаны» уличили Белоруссию в прослушке российского посольства

Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Конкурент Xiaomi привез в Россию смартфон с расширяемой оперативной...
В Россию едет бронебойный смартфон с самым большим аккумулятором...