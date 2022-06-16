В России создана Федерация спортивного программирования

На площадке ПМЭФ-2022 глава Минцифры России Максут Шадаев и министр спорта Олег Матыцин подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития и популяризации нового вида спорта «спортивное программирование» среди населения. В рамках сотрудничества планируется организация и проведение Чемпионата России по спортивному программированию в 2022 г.

Россия — первая в мире страна, признавшая спортивное программирование видом спорта. Восемь лет подряд чемпионами Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC становятся только российские студенты. Авторитет российской программистской школы не подвергается сомнению — наши программисты одни из лучших в мире, отмечают в Минцифры.

«Россия стала первой страной в мире, признавшей спортивное программирование официальным видом спорта. Мы убеждены, что спортивное программирование станет популярным массовым спортом в нашей стране, которая славится своими выдающимися программистами. Мы планируем, что со временем в каждом образовательном заведении, будь то школа или вуз, будет своя секция по спортивному программированию. Мы рассчитываем на продуктивную работу со всеми участниками ИТ-индустрии, в том числе и с ведущими вузами страны», — сказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

Для развития и укрепления авторитета России как цифрового лидера принято решение о создании Федерации спортивного программирования, которая объединит существующие многочисленные соревнования по спортивному программированию и привлечет максимальное количество профессионалов ИТ-отрасли для развития нового вида интеллектуального спорта.

Инициаторами создания Федерации выступили Минцифры России и Минспорта России. Соревнования по спортивному программированию и признание этого вида спорта способствуют развитию отрасли и помогают прийти в профессию большому количеству молодых людей.

«В нашей стране огромное количество людей, особенно в молодежной среде, увлечены компьютерными технологиями. Для одних это хобби, другие занимаются профессионально, работают в ИТ-сфере. В спортивном программировании ценятся быстрота принятия решений, внимательность и нацеленность на результат — все эти качества очень важны и в спорте. Наша задача — объединить любителей и профессиональных программистов, создать им необходимые условия для совершенствования своих навыков и умений через проведение различных соревнований и мероприятий. Создание Федерации спортивного программирования будет способствовать развитию ИТ-технологий, новых подходов и инноваций в отрасли физической культуры и спорта, привлечению молодых людей к активному образу жизни и интеллектуальному труду. Сегодня в век цифровизации это как никогда актуально», — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Стратегические задачи Федерации включают в себя развитие и популяризацию спортивного программирования среди населения страны, организацию и проведение соревнований, разработку методологии, содействие в подготовке тренеров и спортсменов. Повышение престижа спортивного программирования способствует развитию интеллектуальных способностей, а также всестороннему и гармоничному развитию личности.

В рамках работы Федерации запланирован ряд соревнований по спортивному программированию, в том числе проведение в декабре 2022 г. открытого Чемпионата России и серии отборочных игр в регионах. В числе дисциплин — алгоритмическое и продуктовое программирование.

Максимальный охват участников будет обеспечен благодаря разным форматам — как онлайн, так и офлайн. Будет также сформирован пул партнеров и амбассадоров Международной лиги профессионального спортивного программирования.