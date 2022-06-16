CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

«Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде

На Петербургском международном экономическом форуме «Cбер» и Правительство Нижегородской области договорились о сотрудничестве в сфере науки, образования и экономики. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соглашение направлено на развитие в регионе научно-образовательной среды и инновационной экономики через организацию на базе создаваемого в Нижнем Новгороде межвузовского ИТ-кампуса зоны максимального сближения образования, науки и бизнеса. ИТ-кампус обеспечит кластерное развитие территории редевелопмента исторического центра города.

Взаимодействие сторон будет осуществляться по следующим направлениям: структурирование финансирования строительства межвузовского ИТ-кампуса с использованием инструментов государственно-частного партнерства; партнерское участие в образовательном блоке проекта межвузовского ИТ-кампуса (ИТ-кампус «Неймарк»), в том числе включение сотрудников Сбера в профессорско-преподавательский состав кампуса; развитие региональных образовательных программ общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в сфере ИТ, в том числе разработка совместных практико-ориентированных форматов передачи знаний и компетенций; возможность размещения офисов Сбера на территории Квартала высоких технологий «12 21»; создание единой бесшовной цифровой экосистемы в межвузовском ИТ-кампусе, в том числе разработка суперприложения для его студентов, преподавателей и администрации; создание системы «Умный город» с последующей интеграцией на объектах межвузовского ИТ-кампуса; внедрение технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, VR/AR в научно-исследовательскую и образовательную деятельность межвузовского ИТ-кампуса.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Подписанное с правительством области соглашение подтверждает наше намерение принять комплексное участие в создании межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. Это очень важный проект, который может стать одним из драйверов развития в регионе инновационной экономики и центром притяжения талантов. Как технологическая компания, мы сосредоточимся, в первую очередь, на организации в кампусе современной цифровой экосистемы, будем внедрять в его работу новейшие технологии, в том числе искусственного интеллекта, совместно развивать образовательные программы исходя из наших компетенций. А как ведущий финансовый институт страны, “Сбер” будет участвовать в финансировании проекта с помощью механизмов ГЧП, что ускорит строительство кампуса».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Проект создания межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде вошел в число восьми проектов, получивших приоритетную поддержку Правительства России. Сейчас ведется предметная работа по реализации проекта, рассчитанного на 7000 обучающихся. У региона существует огромная потребность в кадрах, и ИТ-кампус поможет в итоге развитию всех отраслей экономики. Рад, что в реализации проекта у нас есть такие надежные партнеры. “Сбер” по праву считается одним из лидеров ИТ-отрасли. Уверен, это сотрудничество будет полезно всем сторонам».

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России началось создание информсистемы для защиты прав человека на отечественном ПО

«Атомфлот» России мигрирует с Windows на Astra Linux

Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных

«Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»

«Киберпартизаны» уличили Белоруссию в прослушке российского посольства

Российские таможенники закупают ПК по 300 тыс. руб., дав зеленый свет древним отечественным процессорам

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Возьми прохладу с собой: лучшие мобильные кондиционеры

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Бюджетные телевизоры: что можно купить за 20 000 рублей в 2022 году

Показать еще

Наука

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Внеземной камень из египетской пустыни — первое свидетельство редчайшего взрыва сверхновой
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Конкурент Xiaomi привез в Россию смартфон с расширяемой оперативной...
В Россию едет бронебойный смартфон с самым большим аккумулятором...