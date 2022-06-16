«Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде

На Петербургском международном экономическом форуме «Cбер» и Правительство Нижегородской области договорились о сотрудничестве в сфере науки, образования и экономики. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соглашение направлено на развитие в регионе научно-образовательной среды и инновационной экономики через организацию на базе создаваемого в Нижнем Новгороде межвузовского ИТ-кампуса зоны максимального сближения образования, науки и бизнеса. ИТ-кампус обеспечит кластерное развитие территории редевелопмента исторического центра города.

Взаимодействие сторон будет осуществляться по следующим направлениям: структурирование финансирования строительства межвузовского ИТ-кампуса с использованием инструментов государственно-частного партнерства; партнерское участие в образовательном блоке проекта межвузовского ИТ-кампуса (ИТ-кампус «Неймарк»), в том числе включение сотрудников Сбера в профессорско-преподавательский состав кампуса; развитие региональных образовательных программ общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования в сфере ИТ, в том числе разработка совместных практико-ориентированных форматов передачи знаний и компетенций; возможность размещения офисов Сбера на территории Квартала высоких технологий «12 21»; создание единой бесшовной цифровой экосистемы в межвузовском ИТ-кампусе, в том числе разработка суперприложения для его студентов, преподавателей и администрации; создание системы «Умный город» с последующей интеграцией на объектах межвузовского ИТ-кампуса; внедрение технологий машинного обучения, искусственного интеллекта, VR/AR в научно-исследовательскую и образовательную деятельность межвузовского ИТ-кампуса.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Подписанное с правительством области соглашение подтверждает наше намерение принять комплексное участие в создании межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде. Это очень важный проект, который может стать одним из драйверов развития в регионе инновационной экономики и центром притяжения талантов. Как технологическая компания, мы сосредоточимся, в первую очередь, на организации в кампусе современной цифровой экосистемы, будем внедрять в его работу новейшие технологии, в том числе искусственного интеллекта, совместно развивать образовательные программы исходя из наших компетенций. А как ведущий финансовый институт страны, “Сбер” будет участвовать в финансировании проекта с помощью механизмов ГЧП, что ускорит строительство кампуса».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Проект создания межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде вошел в число восьми проектов, получивших приоритетную поддержку Правительства России. Сейчас ведется предметная работа по реализации проекта, рассчитанного на 7000 обучающихся. У региона существует огромная потребность в кадрах, и ИТ-кампус поможет в итоге развитию всех отраслей экономики. Рад, что в реализации проекта у нас есть такие надежные партнеры. “Сбер” по праву считается одним из лидеров ИТ-отрасли. Уверен, это сотрудничество будет полезно всем сторонам».

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