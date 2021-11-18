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Вице-премьер Чернышенко: в нацпрограмме «Цифровая экономика» появятся три новых федеральных проекта

В нацпрограмме «Цифровая экономика» появятся три новых федеральных проекта. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. В них войдут 5 из 42 инициатив социально-экономического развития страны, утвержденные председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

«Федеральный проект «Цифровые услуги и сервисы онлайн» объединит инициативы: «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн» и «Электронный документооборот». По инициативам «Доступ в интернет» и «Подготовка кадров для ИТ» будут созданы отдельные одноименные проекты. Сейчас достижение этих инициатив частично включено в целевые показатели других федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика».

Решение выделить ряд социально-экономических инициатив в отдельные федеральные проекты принято Правительством для отслеживания эффективности реализации значимых национальных показателей. К ним относятся повышение качества и удобства государственных и муниципальных услуг, наличие широкополосного доступа в интернет на всей территории России и обучение программированию 240 тыс. учеников 8-11 классов».

Голосование по утверждению паспортов федеральных проектов состоится на ближайшем заседании президиума Правительственной комиссии под председательством Дмитрия Чернышенко, там же будут определены их руководители и администраторы. На сегодняшний день реализация федеральных проектов предполагается в рамках финансирования нацпрограммы.

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