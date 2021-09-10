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Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы

В Москве будет развернут первый в России индустриальный полигон с инфраструктурой сетей связи пятого поколения для пилотирования прорывных цифровых технологий в здравоохранении. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении заключили комплекс социального развития Москвы – Московский центр инновационных технологий в здравоохранении и Городская клиническая больница имени С.П. Боткина, Департамент информационных технологий города Москвы (ДИТ Москвы) и «Ростелеком».

«Мы постоянно внедряем самые передовые решения на благо врачей и пациентов. Следующий наш шаг — создание на базе Боткинской больницы первого в России 5G-полигона для пилотирования инновационных медицинских сервисов. Преимущество сетей 5G — скорость сбора и обработки больших массивов данных. Совместно с ГКБ имени С.П. Боткина были отобраны наиболее перспективные проекты, среди которых VR-тренажеры для обучения медиков, AR-решения (дополненная реальность) для помощи врачам при проведении сложных операций и другие, они будут апробированы на базе стационара с использованием всех возможностей 5G и облачных технологий. По итогам эксперимента мы сможем определить сценарии применения сетей 5G для развития московского здравоохранения», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Стороны договорились проводить на базе полигона прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов решений, цифровых сервисов и услуг.

«Развитие сетей связи нового поколения — один из приоритетов технологического развития для всех умных мегаполисов мира. Уже сейчас в рамках первых пилотных проектов мы видим, как сети 5G могут помочь горожанам: сделать дорожное движение более безопасным, проводить дистанционные врачебные консилиумы и решать сложные производственные задачи. Но для того, чтобы подобные решения можно было внедрять в масштабах 12-миллионного мегаполиса, надо обязательно убедиться в их надежности, безопасности и эффективности. Для этого Москва последовательно создаст несколько индустриальных 5G-полигонов: это действующие городские объекты, на которых будет развернута сеть 5G и проведены испытания различных перспективных решений», — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

В результате проекта будут сформированы перспективные сценарии использования технологии 5G в системе здравоохранения Москвы.

«Мы с нашими стратегическими партнерами запускаем в Москве первую тестовую среду по использованию инновационных медицинских решений в сети 5G. Совместно с Боткинской больницей будут отобраны наиболее перспективные проекты. Среди них: AR-решения для помощи врачам при проведении сложных операций, VR-тренажеры для обучения медицинского персонала и дистанционный мониторинг за состоянием пациентов в режиме реального времени. 5G и облачные технологии значительно повысят качество оказываемых медицинских услуг — это важный этап для развития московского здравоохранения», — сказал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

Поиском, отбором и тестирований медицинских сервисов будет заниматься Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Компания «Ростелеком» выступит оператором 5G-сети: создаст инфраструктуру и предоставит необходимое оборудование, включая абонентские устройства, а также будет разрабатывать и предоставлять технические решения. Боткинская больница предоставит собственную клиническую инфраструктуру для проведения исследований. Координировать работу и содействовать всем этапам пилотирования будет ДИТ Москвы.

«Очень важно, что мы начинаем со сферы здравоохранения, которая оказывает важнейшее влияние на продолжительность и качество жизни людей. На базе Боткинской больницы мы совместно создаем опытно-технологическую среду для поиска и тестирования прорывных цифровых медицинских сервисов с использованием сетей 5G. Необходимо создать сплоченную команду из представителей операторов связи, разработчиков ИТ-сервисов и врачей: только в объединении разных компетенций могут появиться по-настоящему полезные цифровые сервисы, необходимые для повышения эффективности и результативности медицинской помощи. Сети 5G дают возможность с недостижимой ранее скоростью собирать и обрабатывать данные от гигантского количества источников, включая, например, носимые пациентами датчики или цифровые анализаторы. Этот массив данных, в свою очередь, будет анализироваться с применением технологий искусственного интеллекта для помощи в принятии оперативных и обоснованных врачебных решений. Мы рассчитываем, что решения, которые пройдут апробацию на полигоне, в перспективе станут доступны в большинстве учреждений здравоохранения и повысят качество медицинских услуг по всей стране», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Примером цифровых сервисов могут выступать: круглосуточный мониторинг состояния пациента, создание его VR- и AR-моделей, 3D-моделирование рентгеновских снимков, результатов УЗИ и КТ, дистанционные консилиумы в режиме реального времени, в том числе с применением VR, обучение медицинского персонала и др.

«Боткинская больница станет первым учреждением здравоохранения, где будут использованы возможности технологий связи 5G. Совместно со специалистами Департамента информационных технологий мы протестируем, отработаем и выберем самые емкие и эффективные решения, которые могут помочь врачам и пациентам. Это будет доступное для каждого врача 3D-моделирование рентгеновских снимков, инновационные решения с использованием виртуальной реальности (VR) и искусственного интеллекта для практической деятельности врачей-хирургов, система умного видеонаблюдения. Я могу предположить, что это широкий спектр возможностей, который будет доступен с внедрением 5G-технологий, и точно могу сказать – будущее уже наступает», — сказал Алексей Шабунин, главный врач ГКБ имени С.П. Боткина.

Создание индустриальных полигонов предусмотрено дорожной картой развития 5G, утверждённой Правительством России. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали соглашение о взаимодействии в целях развития в Москве сетей подвижной радиотелефонной связи пятого поколения.

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