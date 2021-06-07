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«Ростелеком» и Сибирский федеральный университет подписали соглашение о цифровом развитии вуза

На Петербургском международном экономическом форуме «Ростелеком» и Сибирский федеральный университет (СФУ) заключили соглашение о цифровом развитии высшего учебного заведения. Подписи под документом поставили вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков и ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Стороны договорились сотрудничать в сфере информационных технологий и проводить совместную работу по профориентации студентов. Планируется, что в рамках соглашения также будет запущена услуга «Собственный мобильный оператор», благодаря которой студенты и сотрудники СФУ смогут пользоваться сотовой связью по выгодным тарифам и получить брендированные сим-карты с названием сети оператора SFU.

«У "Ростелекома" уже накоплен богатый опыт организации мобильной связи по модели виртуального оператора (Mobile Virtual Network Operator, MVNO). При этом к каждому клиенту мы подходим индивидуально, просчитывая специфику и потребности отдельных абонентов. Поэтому мы гарантируем не только качественную и бесперебойную мобильную связь, но и гибкий подход к тарифам», — уточнил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

В будущем СФУ и «Ростелеком» также планируют совместно решать вопросы развития цифровой инфраструктуры и информационной безопасности университета, работать над созданием передовых решений в области проводных и беспроводных цифровых информационных технологий, а также внедрять инновационные подходы с использованием дополненной реальности в производственной деятельности.

«Наше сотрудничество с компанией имеет длительную историю. Но всегда это касалось узкого спектра — предоставление услуг. Это соглашение фиксирует обширный перечень направлений взаимодействия от практик и стажировок до совместных проектов с использованием дополненной реальности. Уверен, что студентам точно придется по душе собственная университетская сотовая связь с особым университетским тарифом», — отметил ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Владимир Бахур

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