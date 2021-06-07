Платформа Cisco HyperFlex внедрена в Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова

В Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова завершен проект по построению цифровой инфраструктуры на основе решений Cisco. В основу ИТ-платформы легла гиперконвергентная система Cisco HyperFlex, которая помогает обучать студентов работе с оборудованием международного уровня, готовить их к участию в чемпионатах WorldSkills, а также выступать региональной площадкой для проведения государственной аттестации по специальности «Сетевое и системное администрирование». Партнером проекта стала компания «ИВС-СЕТИ».

Пермский радиотехнический колледж имени А. С. Попова - единственное в регионе учебное заведение, которое готовит специалистов в области радиоэлектроники, связи, телекоммуникаций, вычислительной техники и машиностроения. Недавно в рамках национального проекта «Образование» в колледже были открыты специализированный центр компетенций (СЦК) по направлению «Сетевое и системное администрирование» и центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), призванные обучать специалистов для построения цифровой экономики и готовить студентов к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству WorldSkills. Открытие инновационных образовательных площадок потребовало переноса всей сетевой инфраструктуры колледжа на новую ИТ-платформу. При этом было важно сделать это без остановки ИТ-сервисов, влияющих на качество и непрерывность учебных процессов. Основой для миграции послужила платформа Cisco HyperFlex.

«Ключевой стратегией строительства современного образовательного пространства является цифровизация, поэтому для нас очень важно иметь высокотехнологичную базу и предлагать студентам цифровую образовательную среду, – рассказывает Татьяна Тиунова, директор Пермского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова. – Система Cisco HyperFlex ускорила цифровую трансформацию образовательных процессов в колледже, помогла нам «переехать» на новую ИТ-платформу и теперь является базой для дальнейшего развития колледжа. Ребята получают высококлассное образование, а педагоги – исключительную гибкость и возможность удобного управления оборудованием. В результате использование Cisco HyperFlex помогло колледжу стать центром образовательной среды для будущих сетевых специалистов Пермского края. При этом мы с радостью предоставляем широкий функционал оборудования Cisco для решения задач других учебных заведений».

Cisco HyperFlex – комплексное решение, включающее серверы, систему хранения данных, гиперконвергентную инфраструктуру и платформу виртуализации. Система предоставляет простые в развертывании и обслуживании ресурсы для вычислений, работы в сети, хранения и передачи данных в рамках единой консоли. К центру обработки данных можно добавлять облачные ресурсы и получать в распоряжение разнообразные приложения. Централизованное управление обеспечивает высокий уровень прозрачности и контроля: легко регулировать настройки виртуальных машин и отслеживать конфигурацию их дисков во избежание сбоев в работе ИТ-сервисов. Кроме того, ПО для Cisco HyperFlex регулярно обновляется, а значит, инфраструктура не только оптимальна в развертывании, масштабировании и управлении, но и долговечна.

«Внедрение платформы Cisco Hyperflex в Пермском радиотехническом колледже – яркий пример цифровой трансформации, которую компания Cisco помогает реализовывать в самых разных областях экономики. В результате проекта сотрудники колледжа смогли извлекать максимум из своих ИТ-систем, а студенты получили более высокое качество образовательных процессов, – говорит Мария Каменская, менеджер по работе с заказчиками, Cisco. – Специалисты ИТ-службы колледжа получили интегрированный кластер с единой точкой управления, чтобы легко регулировать настройки своих виртуальных машин и отслеживать конфигурацию их дисков во избежание сбоев в работе сервисов».

«В ходе проекта, в первую очередь специалисты колледжа отметили быстроту развертывания виртуальных машин, поддержку миграции и обеспечение высокой доступности оборудования, – рассказывает Ирина Рябева, руководитель отдела продаж компании «ИВС-СЕТИ». – В дальнейшем система Cisco HyperFlex стала ядром ИТ-инфраструктуры образовательного учреждения и обеспечила ее стабильную работу».