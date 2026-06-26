В России появится новый электронный реестр должников. Оказаться в нем может каждый

В России менее чем через два года заработает новый электронный реестр исполнительных производств. Теоретически в нем может появиться упоминание о каждом гражданине России, но для его запуска потребуется масштабно переделать российское законодательство.

Цифровизация исполнительных производств

В очень скором будущем в России может появиться новый электронный реестр. Как пишет ТАСС, в него будут вносить цифровые копии исполнительных производств.

Исполнительное производство – это порядок принудительного исполнения актов судов и других уполномоченных органов, а также должностных лиц, установленный законом. У исполнительного производства есть три основных участника – судебный пристав, взыскатель (тот, в чью пользу выдан исполнительный документ) и должник (тот, кто должен выполнить требования, прописанные в исполнительном листе).

В теории в новом реестре может появиться упоминание о любом гражданине России. Даже неоплаченный вовремя автомобильный штраф может привести к возбуждению судебным приставом исполнительного производства.

Министерство территориальной политики Рязанской области Исполнительные производства тесно связаны с ФССП России

Пока нет информации, какие именно исполнительные производства будут добавляться в новый реестр – только те, что были открыты после его запуска, или же начнется оцифровка всех ранее возбужденных производств.

Когда ждать

До запуска реестра исполнительных производств остается менее двух лет. Как пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра юстиции России Евгения Забарчука, сервис начнет работу 1 января 2028 г.

При этом для внедрения столь масштабного нововведения одной технической подготовки недостаточно – потребуется еще и юридическая. Иными словами, просто так запустить реестр исполнительных производств не получится – чтобы хранящиеся в нем цифровые документы имели силу, сопоставимую с бумажными, потребуется внести изменения в действующее российское законодательство.

Если менять, то по-крупному

Судя по всему, для перехода на электронный реестр исполнительных производств потребуется в значительной степени перекроить нынешний свод российских законов. По словам Евгения Забарчука, для изменения придется внести сразу в девять российских кодексов. Правки будут внедрены не менее чем в 17 законов.

О каких именно кодексах и законах речь, Забарчук не уточнил.

Чтобы изменения получили шанс на вступление в силу, они должны быть оформлены в виде законопроекта. Первый замминистра юстиции подчеркнул, что документ уже готов и находится на рассмотрении в российском Правительстве.

«В настоящее время законопроект находится в правительстве, и мы надеемся, что он поступит для рассмотрения в Госдуму», – сообщил Забарчук (цитата по ТАСС).

При этом в итоге может оказаться, что законопроектов сразу несколько. «Ожидаем, что в ближайшее время законопроекты будут внесены в Госдуму», – отметил Забарчук (цитата по ТАСС).

Бумагу рано списывать со счетов

Забарчук считает переход на единый госреестр исполнительных документов «одной из важнейших реформ современного исполнительного производства». Он добавил также, что реестровая модель «без преувеличения позволит исполнительному производству осуществить, образно говоря, квантовый скачок», пишет ТАСС.

Однако моментального отказа от аналоговых исполнительных производств ожидать, по всей видимости, не стоит. Забарчук отметил, что в течение первых трех лет бумажные документы свою актуальность не утратят.

«Следующие три года (со дня запуска реестра 1 января 2028 г. – прим. CNews) – по 1 января 2031 г. – допускается предъявление к исполнению исполнительных документов, которые ранее были выданы на бумажных носителях», – заявил Забарчук (цитата по ТАСС).

Исходя из его слов, с 1 января 2031 г. исполнение судебных актов и актов других органов будет осуществляться на основании исполнительных документов, которые находятся в новом реестре. Судьбу документов, которые не были оцифрованы, Забарчук не раскрыл.