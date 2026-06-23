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Минпромторг оштрафовал «Исток» Шокина на 201 млн за срыв разработки СВЧ-компонентов

Минпромторг оштрафовал «НПП "Исток" им. Шокина» на 201,4 млн руб. за срыв разработки усилителей мощности для СВЧ-электроники. Контракт на 211,5 млн руб. был заключен еще в 2017 г., но из-за просрочки почти в полтора года неустойка достигла почти всей суммы контракта.

Годовая просрочка

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал «НПП «Исток» им. Шокина» на 201,4 млн руб. за срыв сроков разработки и производства усилителей мощности для СВЧ-электроники.

Согласно претензии Минпромторга, «Исток» нарушил сроки по двум этапам работ. По третьему этапу (изготовление опытных образцов и предварительные испытания) должен был быть сдан к 20 августа 2019 г. Фактически — 7 сентября 2020 г. Просрочка составила 384 дня. Пеня за этот этап — 98,7 млн рублей. Четвертый этап (приемка ОКР) планировался к завершению к 20 ноября 2019 г. Фактически — 24 декабря 2020 г., то есть просрочка составила 400 дней. Пеня — 102,8 млн руб. Общая сумма неустойки — 201,4 млн руб.

Контракт на 211,5 млн руб. был заключен еще в 2017 г., работы должны быть сданы до 31 декабря 2020 г. А фактически работы завершили с задержкой больше чем на год.

Представители «Истока» не ответили на запрос CNews о причинах просрочки и о планах ее погашать.

Что надо было разработать

Речь идет об ОКР шифр «Одноцветник-И11» — разработке и освоении серийного производства усилителей мощности с уровнем более 1 Вт в диапазоне частот 24–40 ГГц.

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Минпромторг оштрафовал «Исток» почти на всю сумму контракта

Согласно техническому заданию, требовалось разработать два типа усилителей мощности, функционально соответствующих зарубежным аналогам XP1026-BD, TGA4505 и TGA4516. Прямых отечественных аналогов на тот момент не существовало, уточнялось в документации.

Эти усилители являются важнейшими компонентами для целого ряда систем. Диапазон частот 24–40 ГГц, в котором они работают, относится к так называемому Ka-диапазону. Этот диапазон активно используется для спутниковой связи, высокоскоростного интернета, радиолокации и систем радиоэлектронной борьбы. Усилители в таких системах нужны для того, чтобы усилить слабый сигнал до уровня, достаточного для его передачи на большие расстояния или для качественного приема.

Чем известен «Исток»

АО «НПП «Исток» им. Шокина» — один из ведущих российских производителей СВЧ-электроники, расположенный в подмосковном Фрязино. Предприятие специализируется на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и других электронных вакуумных приборов.

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Уставный капитал компании — 62,4 млрд руб. С 2013 г. предприятие находится под управлением АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в «Ростех»).

«Исток» регулярно выполняет госзаказы в интересах оборонно-промышленного комплекса, является ключевым поставщиком компонентов для систем радиолокации, связи и радиоэлектронной борьбы. За 2018 г. выручка предприятия превышала 13,6 млрд руб.

Кристина Холупова

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