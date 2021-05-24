Спецпроекты

Интеграция Внедрения Системное ПО ИТ в госсекторе

Карачаево-Черкесская Республика перейдет на ОС «Альт»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики заключили соглашение о долгосрочном комплексном сотрудничестве. Документ предусматривает перевод цифровой инфраструктуры организаций и учебных заведений республики на российские операционные системы «Альт» и прикладное программное обеспечение; открытие учебного центра для переподготовки ИТ-специалистов и пользователей; популяризацию отечественного ПО. Цель сотрудничества «Базальт СПО» и Карачаево-Черкесии – сформировать технологически независимую цифровую среду экономики и социальной сферы региона.

«Мероприятия, которые предусмотрены договором с «Базальт СПО», помогут нашей республике стать полноценным активным участником государственного национального проекта «Цифровая экономика», – сказал Руслан Коваленко, министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики. – Соглашение действует до 31 декабря 2025 г., и за четыре года мы планируем выполнить требования постановления Правительства Российской Федерации №1236 от 16 ноября 2015 г. о запрете закупок зарубежного программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд. Переход на отечественное программное обеспечение позволит создать в госсекторе республики современную, технологически независимую и надежно защищенную цифровую среду».

Первые проекты миграции на отечественные программные продукты стартуют в Карачаево-Черкесии в 2021 г. Для образовательных организаций предусмотрены специальные условия лицензирования. По заявкам школ и организаций дошкольного образования «Базальт СПО» будет предоставлять им льготные лицензии на ОС «Альт». На территории республики будут регулярно проходить конференции, совещания, семинары, образовательные проекты и другие мероприятия, цель которых – популяризация российского программного обеспечения.

«Мы рады начать сотрудничество с коллегами из Карачаево-Черкесской Республики, – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Правительство и ИТ-специалисты региона начали большую разноплановую работу по построению цифровой инфраструктуры на основе отечественного программного обеспечения. Мы приложим все усилия к тому, чтобы помочь им реализовать намеченные планы, решить технические и организационные задачи, внести вклад в повышение качества жизни в регионе».

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Популярное интернет-СМИ разгромили за использование «российской цифровой платформы»

«Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro

ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки

Власти будут мешать госзаказчикам закупать иностранное ПО и «железо»

«Почте России» разрешили делать бессрочные долги

Правительство раздаст бизнесу 5 миллиардов на внедрение искусственного интеллекта

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене

Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Показать еще

Наука

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ
Показать еще
CNEWS TV
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Android 12. Краткий анализ изменений
Android 12. Подробный разбор
Обзор индийской версии Samsung Galaxy M12
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков