«Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД

ПАО «Россети Сибирь» провело конкурс на создание и внедрение системы электронного документооборота. По итогам проекта планируется автоматизация внутрикорпоративного документооборота компании на базе программного комплекса электронного документооборота «СЭДО» на платформе Documino (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015661358).

«Россети Сибирь» – публичное акционерное общество, дочернее общество ПАО «Россети». Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. «Россети Сибирь» обслуживает 1,7 млн условных единиц и управляет 252 тыс. км линий электропередачи, 58 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 45 тыс. МВА. Территория присутствия – 1,85 млн кв.

Согласно итогам конкурса, переходом «Россети-Сибирь» на «СЭДО» будет заниматься АО «Управление ВОЛС-ВЛ». Процесс будет организован до 1 ноября 2021 г. В организационный объём проекта будут включены бизнес-процессы ПАО «Россети Сибирь», филиалов, представительств и ДЗО.

В рамках проекта «Управление ВОЛС-ВЛ» выполнит объем работ, включающий поддержку 5300 рабочих мест сотрудников «Россети-Сибирь». Будут автоматизированы процессы обработки входящих, исходящих и внутренних документов (более 70 видов), в том числе будет обеспечена работа с документами, составляющими коммерческую тайну. Для подписания документов можно будет применять электронную подпись (простую, усиленную неквалифицированную и квалифицированную).

«СЭДО» ПАО «Россети Сибирь» будет подключена к единому контуру документооборота группы компаний «Россети». Будут разработаны сервисы интеграции со службами каталогов Microsoft Active Directory, с 1С:ЗУП для импорта данных о сотрудниках, с CRM. В «СЭДО» будут настроены отчетные формы для контроля исполнительской дисциплины и процесса согласования документов.

Предполагается организация удаленного доступа к документам с мобильных устройств сотрудников-пользователей «СЭДО». Для всех сотрудников заказчика будет организовано обучение.