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«Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам

Безопасность Техническая защита ИТ в госсекторе

«Инфотекс» сообщила о получении сертификата ФСТЭК России №4379 на промышленный шлюз безопасности Vipnet Coordinator IG 4, который подтверждает его соответствие: требованиям к межсетевым экранам (ФСТЭК России, 2016); профилю защиты межсетевых экранов типа Д четвертого класса защиты ИТ.МЭ.Д4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016); профилю защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты ИТ.МЭ.А4.ПЗ (ФСТЭК России, 2016); требованиям по безопасности информации, устанавливающих уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий (ФСТЭК России, 2020), по 4 уровню доверия.

Получение данного сертификата стало финальной вехой процесса сертификации Vipnet Coordinator IG 4 версии 4.2. Так, в конце прошлого года была завершена сертификация по требованиям ФСБ России и Минцифры России. Программное обеспечение Vipnet Coordinator IG 4 было включено в единый реестр российских программ, а исполнения программно-аппаратного комплекса — в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и единый реестр российской радиоэлектронной промышленности.

Ключевыми требованиями, в соответствии с которыми оборудованию был присвоен статус ТОРП, являются подтверждение прав на конструкторскую документацию и ПО и полный производственный цикл на территории России. На данный момент ведутся работы по использованию в составе данных платформ российских микропроцессоров.

Таким образом, Vipnet Coordinator IG 4 стал первым сертифицированным российским промышленным шлюзом безопасности, соответствующим требованиям всех российских регуляторов отраслей информационной безопасности, телекоммуникаций и промышленности.

Промышленный шлюз безопасности предназначен для организации защищенных каналов связи по технологии Vipnet VPN и предотвращения несанкционированного доступа к объектам автоматизированных систем управления и автоматизированных систем управления производственным и технологическим процессами. Благодаря поддержке каналов Ethernet, GSM/UMTS/LTE, Wi-Fi, RS-232/RS485 он позволяет реализовать большое количество сценариев безопасности.

Функциональные возможности и уровень сертификации продукта позволяют использовать Vipnet Coordinator IG 4 для защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) для всех категорий значимости, автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до 1 класса защищенности, государственных информационных систем (ГИС) до 1 класса защищенности, информационных систем персональных данных (ИСПДн) до 1 уровня защищенности и информационных систем общего пользования II класса.

«Получение сертификата ФСТЭК России — важное событие для нашей компании — это первый сертификат на промышленный межсетевой экран для «Инфотекс». Мы завершили процесс сертификации нашего промышленного шлюза, потому что ранее уже были получены сертификаты ФСБ и Минцифры, а также произошло включение в реестры ТОРП и РПО. И теперь с гордостью можем говорить о том, что Vipnet Coordinator IG 4 — первый полностью сертифицированный российский промышленный шлюз безопасности, — отметил Андрей Чапчаев, генеральный директор компании «Инфотекс». — А реализуемые Vipnet Coordinator IG 4 функции межсетевого экрана, криптошлюза, промышленного маршрутизатора и беспроводного роутера вкупе с сертификацией по 4 уровню доверия требований безопасности информации делает Vipnet Coordinator IG отличным решением для реализации различных сценариев обеспечения информационной безопасности в промышленных системах».

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