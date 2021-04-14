Правительство Красноярского края и АНО «Цифровая экономика» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Красноярского экономического форума первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель Правительства края Юрий Лапшин и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир подписали соглашение о реализации мероприятий, направленных на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении. Соглашение было подписано в онлайн режиме.

В рамках соглашения регион сможет привлекать специалистов организации для экспертной, консультационной и информационной поддержки в реализации проектов по внедрению цифровых технологий. Взаимодействие сторон может быть организовано через совместные мероприятия или в форме рабочих встреч и консультаций.

«Информационные технологии применяются сегодня во всех областях и сферах. Указом президента России в 2020 году цифровая трансформация была названа одной из пяти национальных целей развития страны на период до 2030 года. До 2024 года в регионах России реализуются мероприятия нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Губернатором Красноярского края поставлена задача быть в числе регионов-лидеров по цифровизации. Сейчас Красноярский край разрабатывает концепцию цифровой трансформации региона при участии всех без исключения отраслей. Эта работа большая, комплексная. Без участия экспертного сообщества, изучения практик других субъектов России, организовать этот процесс довольно сложно, поэтому мы, безусловно, рассчитываем на помощь наших федеральных коллег», – отметил председатель Правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

Одним из примеров взаимодействия региона и организации «Цифровая экономика» станут совместные онлайн и офлайн-мероприятия - такие, как «Цифровая прокачка». Первая «прокачка» состоялась в начале апреля текущего года, где представители федеральных и региональных органов государственной власти, организация «Цифровая экономика», ведущие российские IT-компании, руководители физкультурно-спортивных и общественных организаций региона формировали цифровую повестку отрасли спорта. Подобные стратегические сессии предусмотрены и по другим сферам экономики.

«Одна из ключевых наших задач - формирование повестки цифрового развития на базе лучших российских технологических стеков как на федеральном, так и на региональном уровне. Успех достижения такой национальной цели, как цифровая трансформация, в значительной степени будет зависеть от качества диалога основных участников: органов власти, институтов развития, отраслевого бизнеса и, конечно, ведущих российских компаний цифровой экономики. Объединив усилия, мы сможем создать условия для ускорения процесса цифровизации отраслей», – прокомментировал генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

В дальнейшем стороны совместно разработают план мероприятий («дорожную карту») по реализации соглашения.