Атакованный российский завод микроэлектроники вложил 8 миллиардов в расширение производства

Брянский «Кремний Эл» за пять лет вложил 8 млрд руб. в развитие предприятия. Средства были потрачены, в том числе, на закупку оборудования, которого в России сейчас критически мало. При это «Кремний Эл» также часто попадает под атаку украинских дронов.

Вложения «Кремний Эла»

Как выяснил CNews, брянский завод по производству микроэлектроники «Кремний Эл» с 2020 г. вложил 8 млрд руб. на расширение производства. В сумму входят как собственные средства предприятия, так и бюджетные. Об этом рассказал директор по развитию и новой технике «Кремний Эл» Олег Данцев.

По его словам, на эти средства было приобретено около 150 единиц оборудования. Всего до 2030 г. предприятие планирует вложить 18 млрд руб.

В рамках форума «Микроэлектроника» Данцев рассказал о том, что пока не так много российских установок, которые можно использовать на предприятии. Поэтому либо используются ранее приобретенное иностранное оборудование, либо приобретается за рубежом.

Старые установки

По словам Данцева, некоторым установкам, на которых работает «Кремний Эл» около 30 лет. Российских либо нет, либо они не дотягивают, либо не работают с пластинами определенного диаметра. Однако некоторые позиции все таки имеются.

© Amaviael / Фотобанк Фотодженика «Кремний Эл» вложил 8 млрд руб. в производство

Например, для фотолитографии завод использует установку Canon от 1997 г. выпуска. А новый российский степпер, разработанный «Планаром» и ЗНТЦ предприятию не подходит из-з того, что он не работает с пластинами диаметром 100 мм.

Иностранные установки также используются для нанесения и проявление фоторезиста, для установки контроля критических размеров (CD-SEM) используют американскую установку 1999 г. Для ионной имплантации применяются китайские установки, для утонения и шлифовки пластин — японские и корейские, для изготовления фотошаблонов — китайские.

Среди отечественного оборудования используются установки для эпитаксии, травления, химической отмывки, диффузионные процессы, тестирования и пр.

Уменьшение топологических норм

Как писал CNews в ноябре 2024 г., «Кремний Эл» планирует начать работу с кремниевыми пластинами диаметром 150 мм. Как рассказал CNews заместитель гендиректора по проектам развития предприятия Александр Горшков, это необходимо для уменьшения себестоимости изделий.

«Кремний Эл» также планирует запустить работу кристального и сборочного производства в режиме Foundry (контрактное производство). В том числе на эти цели предприятие намерено вложить 4,2 млрд руб.

«Планируется оказание услуг производителям электронной-компонентной базы, прежде всего, в части корпусирования», — отмечал Горшков.

Деятельность «Кремний Эла»

Согласно официальному сайту предприятия, АО «Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором трудится более 1,7 тыс. человек. Свыше 1500 типономиналов продукции компания поставляет 815 предприятиям.

Предприятие выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводниковые приборы (транзисторы, диоды, тиристоры), силовые модули, а также аналоговые интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы на карбиде кремния и т.д. В 2021 г. завод произвел продукции на 3,9 млрд руб. (+72% к 2020 г.), приводит «Кремний Эл».

«Кремний Эл» также реализует проекты в рамках стратегии развития электронной промышленности страны. Например, занимается разработкой серии современных микросхем управления электропитанием микропроцессоров, микроконтроллеров, и других электропотребителей. Помимо этого, предприятие занимается созданием высокотехнологичного производства кремниевых и карбидокремниевых изделий.

Атака завода

В октябре 2024 г. завод «Кремний Эл» подвергся «террористической атаке», о чем официально заявляло само предприятие. Кто устроил атаку, завод не сообщал, но, по неофициальной информации, речь о попадании БПЛА. Известно, что атака была совершена как на административные, так и на производственные корпуса завода.

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки», — сообщал официальный сайт «Кремний Эл». Там так же подчеркивалось, что «есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры».