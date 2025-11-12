CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России строят аналог ChatGPT для врачей

В России работают над аналогом GPT для врачей. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздрава уже создал прототип такого чат-бота. Пока доступ откроют только для врачей.

GPT для врачей

Как стало известно CNews, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздрава (СПб НИИ ЛОР) создал прототип чат-бота с генеративным искусственным интеллектом для врачей. Об этом CNews рассказал кандидат медицинских наук, аудиолог Сергей Левин.

По его словам, чатбот станет «аналогом чата GPT», ориентированным на использование врачами. Обучаться он будет на медицинской литературе по специальности оториноларингология, в том числе иностранной. В последствии планируется расширить обучение и по другим специальностям.

Пока доступ к системе получат только врачи. При этом Левин допускает в дальнейшем открыть доступ и людям без медицинского образования, но с определенными ограничениями.

sprut.jpg

Delta computers
В России создали чат-бот для врачей

Разработку институт планирует до закончить в 2026 г.

Другие разработки

Помимо чатбота, СПб НИИ ЛОР работает над моделью-помощником для врачей. Обучается она на снимках компьютерной томографии. По словам Левина, модель будет помогать врачам выявлять отклонения на снимках. «Это ускорит обнаружение болезней у пациентов по всей России», — отмечает он.

В начале 2025 г. СПб НИИ ЛОР разработал и внедрил систему искусственного интеллекта (ИИ) для настройки кохлеарных имплантов «Эскулап-КИ». Эта технология, использующая нейронные сети, позволяет автоматически прогнозировать параметры настройки аудиопроцессора импланта, обеспечивая точность более 95%.

На каких мощностях работает

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) СПб НИИ ЛОР, на базе которого функционирует ИИ, включает серверное оборудование российского разработчика и производителя Delta Computers. Платформа DeltaSprut поддерживает до 10 GPUNvidiaH100, увеличение производительности реализовано за счет опционального попарного объединения GPU через NVLink. Благодаря модульной архитектуре и высокому уровню гибкости решения, DeltaSprut стало идеальным устройством для построения ИИ-системы в стенах НИИ.

«На начало 2025 года индустрия здравоохранения для DeltaSprut была новая. По результатам практически года «в бою», можно смело сказать, что наша GP GPU-платформа проявила себя замечательно. Технологии искусственного интеллекта в медицине позволяют получать невероятные результаты, и с точки зрения вычислительных мощностей, и, безусловно, с точки зрения социальной значимости и масштабу решаемых общественных задач. Мы рады, что запросы нашего заказчика в этом направлении растут, поэтому мы наращиваем и мощности наших аппаратных решений, чтобы соответствовать всем требованиям» — поделился Максим Терещенко, директор по продажам DeltaComputers.

По словам Левина, в конце 2025 г. планируется дооснащение мощностями ПАК.

Кристина Холупова

